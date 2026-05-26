با پیوستن واحد ۴ بخار به شبکه سراسری، تمامی واحدهای نیروگاه شهید سلیمی نکا پس از گذراندن ۱۴ برنامه تعمیراتی فشرده، آماده تولید پایدار برق در تابستان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نورالله ادبی فیروزجائی سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا با اعلام پایان موفقیتآمیز فصل تعمیرات، گفت: پس از اجرای ۱۴ برنامه تعمیراتی پیشبینی شده در طول ۸ ماه گذشته، تمامی واحدهای نیروگاه شهید سلیمی نکا با آمادگی کامل برای تولید پایدار برق در فصل تابستان در مدار قرار گرفتند.
وی افزود: این برنامهها شامل تعمیرات میاندوره، نیمهاساسی و اساسی بود که از مهرماه سال گذشته تا کنون، علیرغم چالشها و محدودیتهای موجود، با تلاش شبانهروزی همکاران در تمامی واحدهای بخار و بلوک سیکل ترکیبی به سرانجام رسید.
مدیرعامل نیروگاه نکا با اشاره به دشواری نگهداری از واحدهایی با ۴۶ سال قدمت، گفت: پسروی آب دریای خزر و چالشهای تأمین آب سیستم خنککاری از معضلات جدی ما بود، اما با همت جهادی کارکنان، نه تنها میزان تولید کاهش نیافت، بلکه شاهد رشد ۸.۷ درصدی تولید نسبت به سال قبل هستیم.
ادبی فیروزجائی با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف توسط شهروندان، افزود: برق کالایی گرانبهاست که با هزینه زیاد تولید میشود؛ متأسفانه میانگین مصرف در کشور ما سه برابر الگوهای جهانی است و برای عبور از تابستان بدون محدودیت، نیازمند همراهی مردم در تنظیم دمای آسایش روی ۲۵ درجه هستیم.
وی گفت: با پیوستن واحد ۴ بخار به شبکه سراسری، اکنون تمامی ظرفیت نیروگاه در خدمت شبکه ملی است و امیدواریم با تداوم مدیریت مصرف از سوی مشترکان، تابستان امسال را با کمترین چالش در پایداری شبکه پشت سر بگذاریم.