به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،علی‌اصغر محمدپور بیان کرد: به دنبال گزارش مرکز فوریت‌های ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری با سلاح گرم منجر به مجروح شدن مردی ۴۵ ساله، پرونده در دستورکار مأموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی جهرم افزود: مأموران پس از حضور سریع در صحنه، عامل تیراندازی که مردی ۴۱ ساله بود را شناسایی و وی را دستگیر کردند.

او با اشاره به کشف سلاح ساچمه زنی غیرمجاز مورد استفاده در این نزاع، بیان کرد: متهم در بازجویی اولیه، انگیزه خود را اختلافات ملکی و شخصی عنوان کرد و سپس برای مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی جهرم ضمن هشدار به اخلالگران نظم و امنیت و تأکید بر حل اختلافات از راه‌های قانونی، بیان کرد: پلیس برای برقراری امنیت اجتماعی مردم، شبانه‌روز و با تمام توان تلاش می‌کند و از شهروندان می‌خواهد هرگونه ناهنجاری را از طریق شماره ۱۱۰ اطلاع دهند.