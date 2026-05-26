سومین دوره مسابقات ملی ارائه سه‌دقیقه‌ای سدید با محوریت کتاب، پایان‌نامه، مقاله و طرح پژوهشی ویژه دانشجویان در خوزستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این رویداد علمی که به‌صورت مجازی و از طریق ارسال ویدئو‌های سه‌دقیقه‌ای برگزار می‌شود، در بخش‌هایی همچون «معرفی کتاب» ویژه تمام دانشجویان، «ارائه پایان‌نامه» مختص دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، همچنین، بخش «ارائه مقاله علمی» و «ارائه طرح پژوهشی یا اختراع» برای تمام دانشجویان درنظر گرفته شده است.

برگزیدگان نهایی این دوره از مسابقات، علاوه بر دریافت جوایز نقدی و لوح سپاس، به مرحله کشوری معرفی خواهند شد تا توانمندی‌های خود را در سطح ملی به اثبات برسانند. دانشجویان علاقه‌مند به شرکت در این مسابقه فرصت دارند آثار خود را تا هشتم خردادماه جاری از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۰۱۸۹۹۵۹۷۲ ارسال کنند. این مسابقات به همت سازمان جهاددانشگاهی خوزستان و با همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار می‌شود.

دبیرخانه سومین دوره مسابقات ملی ارائه سه‌دقیقه‌ای «سدید» شیوه‌نامه اجرای مجازی مرحله مقدماتی این رقابت را به شرح زیر اعلام کرده است:

براساس این شیوه‌نامه، شرکت‌کنندگان باید ویدئویی سه‌دقیقه‌ای از معرفی اثر مورد نظر خود ارسال کنند؛ ویدئو نیز باید صرفاً به معرفی یک اثر اختصاص داشته باشد و موضوع محوری یا ایده اصلی آن را دربرگیرد.

در این دستورالعمل تأکید شده است که زمان ارائه فقط سه دقیقه خواهد بود و در صورت افزایش زمان تا ۱۰ ثانیه، دو امتیاز از مجموع امتیازات شرکت‌کننده کسر می‌شود. همچنین اگر زمان ارائه بیش از ۱۰ ثانیه از حد مقرر فراتر رود، شرکت‌کننده از مسابقات حذف خواهد شد.

طبق این شیوه‌نامه، ویدئوی ارسالی باید حتماً شامل تصویر شرکت‌کننده باشد و به‌صورت بدون تدوین ارسال شود. شرکت‌کنندگان نیز موظف‌اند در ابتدای ویدئو مشخصات فردی خود شامل نام و نام‌خانوادگی، رشته و مقطع تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل را اعلام کنند.

در بخش الزامات فنی، تصویربرداری باید به‌صورت افقی یا لنداسکیپ انجام شود و رعایت فضای بالای سر سوژه تا لبه بالایی کادر تصویر ضروری است. همچنین ارتفاع دوربین باید هم‌تراز صورت باشد و فاصله ارائه‌کننده با دوربین نیز دست‌کم دو متر درنظر گرفته شود. بنابر این شیوه‌نامه، ارائه ترجیحاً به‌صورت ایستاده انجام شود و تصویر زمینه نیز باید ساده و عاری از اشیای متفرقه باشد.

از دیگر الزامات اعلام‌شده می‌توان به پرهیز از درج اطلاعات متنی مانند نام و نام‌خانوادگی روی تصویر، ضبط ویدئو در محیطی بدون آلودگی صوتی و با نور مناسب، و رعایت هنجار‌های متعارف در رفتار و پوشش اشاره کرد.