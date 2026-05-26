به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آقای عسکری نژاد از برگزاری پویش «نذر قربانی» همزمان با ایام عید سعید قربان خبر داد و گفت: پویش نذر قربانی امسال همانند سنوات گذشته همزمان با عید سعید قربان با هدف جذب کمک‌های مردمی و تامین گوشت گرم برای خانواده‌های نیازمند، برگزار می‌شود.

وی افزود: در همین راستا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۶۱ برای جذب کمک‌های مردمی در نظر گرفته شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان تصریح کرد: همچنین کد دستوری #۰۳۴*۸۸۷۷* به مظنور سهولت در واریز کمک‌ها در پویش نذر قربانی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: دفاتر کمیته امداد در سراسر استان کرمان در روز عید سعید قربان نیز آماده دریافت نذورات مردم مومن و نوع‌دوست استان کرمان هستند.