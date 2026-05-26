مدیر کل کمیته امداد امام استان کرمان روشهای مشارکت مردم در پویش «نذر قربانی» را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آقای عسکری نژاد از برگزاری پویش «نذر قربانی» همزمان با ایام عید سعید قربان خبر داد و گفت: پویش نذر قربانی امسال همانند سنوات گذشته همزمان با عید سعید قربان با هدف جذب کمکهای مردمی و تامین گوشت گرم برای خانوادههای نیازمند، برگزار میشود.
وی افزود: در همین راستا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۶۱ برای جذب کمکهای مردمی در نظر گرفته شده است.
مدیر کل کمیته امداد استان کرمان تصریح کرد: همچنین کد دستوری #۰۳۴*۸۸۷۷* به مظنور سهولت در واریز کمکها در پویش نذر قربانی پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: دفاتر کمیته امداد در سراسر استان کرمان در روز عید سعید قربان نیز آماده دریافت نذورات مردم مومن و نوعدوست استان کرمان هستند.