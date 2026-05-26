رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف از سن پایه، خواستار آموزش مدیریت درست مصرف انرژی و منابع به دانشآموزان شد و نقش نظام آموزشی را در ارتقای تابآوری اجتماعی و اقتصادی کشور، راهبردی و تعیینکننده دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان در نشستی با وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش، گزارشی جامع از آخرین وضع نظام آموزشی کشور در دوران جنگ و دوره پس از آن دریافت کرد.
در این نشست، میزان آسیبهای واردشده به مدرسهها و مراکز آموزشی در جنگ تحمیلی سوم، آمار شهدای دانشآموز و فرهنگی، برنامهریزیهای انجامشده برای آغاز سال تحصیلی جدید و همچنین روند پیشرفت طرحهای «نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی» بررسی شد.
همچنین در ادامه این نشست، درباره موضوع نگرانی خانوادهها درباره روش برگزاری امتحانها، بهویژه در مقطعهای حساس تحصیلی و چگونگی ادامه فریند آموزش در دوران خاص کشور، بحث و تصمیمگیری و بر ضرورت ایجاد آرامش روانی برای دانشآموزان و خانوادهها تأکید شد.
رئیس جمهور در این نشست، ضمن قدردانی از تلاشها و اقدامات مدیران و مسئولان آموزش و پرورش در مدیریت شرایط دشوار اخیر، بر ضرورت تحول بنیادین در طراحی و بازسازی فضاهای آموزشی کشور تأکید کرد و اظهار داشت: بازسازی و ساخت مدارس نباید بر اساس الگوهای سنتی و برای نظام آموزشی گذشته ادامه یابد، بلکه لازم است طراحی مدارس بر پایه استانداردها و الگوهای نوین آموزشی جهان انجام شود؛ بهگونهای که کارگاهها، آزمایشگاهها، نوع چیدمان کلاسها و محیطهای یادگیری، متناسب با شیوههای جدید تعلیم و تربیت طراحی شوند.
آقای پزشکیان با توجه به اینکه ساختار فعلی بسیاری از مدرسههای کشور متناسب با نظام آموزشی حافظهمحور و سنتی شکل گرفته است، تصریح کرد: باید بهترین و پیشرفتهترین الگوهای آموزشی و معماری مدرسهسازی را مبنا قرار دهیم و افقهای بلند و آیندهنگرانه برای نظام تعلیم و تربیت کشور ترسیم کنیم.
رئیس جمهور گفت: هدف ما باید ساخت مدارسی دولتی باشد که نهتنها در داخل کشور، بلکه در سطح منطقه و جهان بهعنوان الگو شناخته شوند.
آقای پزشکیان، همچنین بر ضرورت تحول در شیوههای تربیت معلم و توانمندسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: مدیران، معلمان و مربیان مدارس جدید نیز باید متناسب با طراحیهای نوین آموزشی، شیوههای جدید تعلیم و تربیت را فراگیرند و نظام آموزشی کشور از روشهای سنتی و گذشته عبور کند.
رئیس جمهور اظهار داشت: در صورت نیاز باید از ظرفیت دورههای آموزشی بینالمللی استفاده شود و حتی زمینه حضور استادان و مربیان برجسته دنیا برای انتقال تجربیات و آموزشهای نوین در کشور فراهم گردد.
آقای پزشکیان با بیان اینکه آموزشهای فعلی در دانشگاههای تربیت معلم پاسخگوی نیازهای آینده کشور نیست، تصریح کرد: شیوههای تربیت معلم باید متناسب با تحولات علمی، فناوریهای نوین و نیازهای نسل جدید بازطراحی شود تا معلمان بتوانند دانشآموزانی خلاق، توانمند، مهارتمحور و آماده حضور در جهان آینده تربیت کنند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت اتخاذ تصمیمهای قاطع برای ادامه فعالیتهای آموزشی در کشور تأکید کرد و اظهار داشت: نباید به بهانه جنگ، کشور را در وضعیت نیمهتعطیل قرار دهیم. بسیاری از بخشها، بهویژه آموزش و پرورش، باید با حفظ تدابیر لازم به فعالیت خود ادامه دهند و نباید فضای غیرواقعی و اضطرابآفرین در جامعه ایجاد شود.
آقای پزشکیان گفت: خانوادهها نباید دچار نگرانی و ترس شوند و لازم است بستر مناسب برای برگزاری حضوری امتحانها، بهویژه در مقاطع حساس تحصیلی، فراهم شود؛ چون ادامه آموزش و حفظ جریان تربیت نسل آینده، بخشی از امنیت و پایداری ملی کشور محسوب میشود.
رئیس جمهور، همچنین با انتقاد از برخی روندهای موجود در فرایند تصمیمگیری آموزشی کشور، تصریح کرد: نباید تصمیماتی که در حیطه وظایف تخصصی آموزش و پرورش قرار دارد، بهگونهای مدیریت شود که فرآیندهای اجرایی و آموزشی کشور معطل و متوقف بماند. هماهنگی میان آموزش و پرورش و دیگر نهادها از جمله با شورای عالی انقلاب فرهنگی ضروری است، اما این هماهنگی نباید موجب اختلال در روند تعلیم و تربیت و کند شدن تصمیمگیریها شود.
آقای پزشکیان با تأکید بر ظرفیتهای بالای نظام آموزشی کشور اظهار داشت: اقدامات و دستاوردهای صورتگرفته ارزشمند است، اما کشور ما توان آن را دارد که آیندهای بسازد که به الگویی برای دیگر کشورها تبدیل شود و این هدف، نیازمند تحول عمیق، برنامهریزی علمی و تلاش مستمر است.
رئیس جمهور در ادامه، اصلاح ساختارها و روشهای آموزشی را لازمه ساخت آینده کشور دانست و گفت: نظام آموزشی باید علاوه بر آموزش علمی، مهارت زندگی، مسئولیتپذیری، اهمیت خانواده و سبک صحیح زیستن را نیز به نسل جوان آموزش دهد. امروز در برخی حوزههای رفتاری و اجتماعی میان نوجوانان و جوانان با چالشهایی مواجه هستیم که نشان میدهد باید در حوزه تربیتی، فرهنگی و مهارتی سرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد.
آقای پزشکیان با توجه به تحولات گسترده فناوریهای آموزشی و ابزارهای نوین یادگیری تأکید کرد: ابزارهای یادگیری در جهان بهشدت متحول شده و ما نباید اجازه دهیم دانشآموزان کشور از فناوریها و شیوههای نوین آموزشی عقب بمانند.
رئیسجمهور، همچنین بر ضرورت تغییر نگرش در فرآیند آموزش تأکید کرد و گفت: ذهن معلم، مدیر و نظام آموزشی باید بر ارتقای توانمندی، خلاقیت و پیشرفت دانشآموز متمرکز باشد. بهجای آموزش مبتنی بر حفظیات صرف، باید مفاهیم، تحلیل، فهم و چرایی مسایل به دانشآموزان آموزش داده شود.
آقای پزشکیان اظهار داشت: ایجاد تحول در نگرش نوجوانان و جوانان، زمینهساز پیشرفت کشور خواهد بود و باید توانمندیها و استعدادهای دانشآموزان در حوزههای مختلف شناسایی و شکوفا شود. نباید فقط به دلیل ضعف در حفظیات، از استعدادها و ظرفیتهای ارزشمند دانشآموزان در سایر حوزهها غفلت کنیم.
رئیس جمهور در ادامه، آموزش فرهنگ صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف را یکی از مأموریتهای مهم نظام آموزشی کشور برشمرد با تأکید بر ضرورت آموزش این مفاهیم از سنین پایه، گفت: برای ارتقای تابآوری کشور، باید دانشآموزان را با فرهنگ مصرف صحیح، مدیریت منابع و مسئولیتپذیری اجتماعی آشنا کنیم تا نسل آینده بتواند کشور را با بهرهوری و عقلانیت بیشتری اداره کند.
آقای پزشکیان با تأکید بر اهمیت مسائل داخلی کشور اظهار داشت: باید رویکردهای مبتنی بر تخریب و هیجانزدگی جای خود را به فرهنگ سازندگی، همبستگی و بازسازی کشور بدهد و همانگونه که در دفاع از کشور ایستادگی کردیم، اکنون نیز باید در مسیر بازسازی آسیبها و تقویت زیرساختهای کشور حرکت کنیم.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در حل مسایل کشور تصریح کرد: امروز باید شعار «بزن که خوب میزنی» در خیابانها به شعار «بساز که خوب میسازی» تبدیل شود. دولت بهتنهایی قادر به حل همه مشکلات نیست، اما با همراهی مردم، عبور از شرایط دشوار امکانپذیر خواهد بود. اگر مردم همراهی کنند، بسیاری از مسائل و مشکلات قابل حل است.
آقای پزشکیان، نقش آموزش و پرورش را در تربیت نسل آینده و تقویت قدرت انتخاب درست در دانشآموزان بسیار مهم توصیف کرد و گفت: نظام آموزشی باید قدرت تشخیص، انتخاب آگاهانه و مسئولیتپذیری را به دانشآموزان آموزش دهد و دولت نیز از هر کاری که در مسیر تحقق اهداف عالی توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت باشد، حمایت و پشتیبانی میکند.