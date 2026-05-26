نزار آمیدی رئیسجمهور عراق، در گفتگو با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و راههای تقویت همکاریهای مشترک گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس بیانیه دفتر رسانهای ریاستجمهوری عراق، مسعود پزشکیان در این تماس فرارسیدن عید سعید قربان را به رئیسجمهور عراق و ملت این کشور تبریک گفت و دو طرف برای ملتهای عراق و ایران آرزوی امنیت، ثبات و پیشرفت کردند.
در این گفتوگو، دو رئیسجمهور بر اهمیت توقف جنگ و کاهش تنشهای منطقهای از طریق گفتوگو و دیپلماسی تأکید کرده و خواستار تقویت زبان تفاهم برای تثبیت امنیت و آرامش در منطقه شدند. همچنین بر ضرورت تحکیم وحدت جهان اسلام و گسترش همبستگی میان ملتهای مسلمان تأکید شد.
دو طرف همچنین روابط بغداد و تهران را بررسی کرده و بر توسعه همکاریها در حوزههای سیاسی، اقتصادی و تجاری در راستای منافع مشترک دو کشور تأکید کردند.
در پایان این تماس، رئیسجمهور ایران از نزار ئامیدی برای انجام سفری رسمی به تهران دعوت کرد. سفری که به گفته دو طرف میتواند زمینهساز گسترش همکاریها و گسترشروابط دوجانبه باشد.