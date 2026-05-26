به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محرومیت‌های تعلیق شده برای چک برگشتی ناشی از شرایط حادث شده در کشور با پایان شرایط اضطرار، از ۹ خرداد اعمال می‌شود و برای صادرکنندگان چک برگشتی، علاوه بر مسدودی حساب به میزان کسری مبلغ چک، پس از این تاریخ امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، اعطای تسهیلات و تعهدات، صدور ضمانت نامه و اعتبار اسنادی و صدور دسته چک و یا ثبت چک جدید وجود ندارد.

پیرو بخشنامه شماره ۳۱۷۰۴۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۴ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۴ درخصوص تعلیق موقت برخی از محدودیت‌های ناشی از دارا بودن چک برگشتی به دلیل شرایط حادث شده در کشور، مفاد بخشنامه مذکور از تاریخ ۰۹‏/۰۳‏/۱۴۰۵ (پایان شرایط اضطرار) کان‌لم‌یکن تلقی شده و تمامی محرومیت‌های مندرج در قانون صدور چک برای صادرکنندگان چک برگشتی اعمال می‌شود.

گفتنی است، براساس اختیارات تفویض شده به بانک مرکزی با عنایت به شرایط اضطرار حادث شده در کشور، اعمال محدودیت‌های ناشی از دارا بودن چک برگشتی مندرج در ماده (۵) مکرر قانون صدور چک (عدم امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، اعطای تسهیلات و تعهدات، صدور ضمانت نامه و اعتبار اسنادی) و همچنین ماده (۲۱) مکرر قانون مذکور (عدم صدور دسته چک و یا ثبت چک جدید)، صرفاً برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که چک ایشان از تاریخ ۹‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏/۱۴۰۴ تا ۹/۰۳/۱۴۰۵ به هر دلیلی برگشت می‌خورد، تعلیق شده بود.