پخش زنده
امروز: -
سطح دوم و سوم رویداد «از ایرانمان دفاع میکنیم» فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی اعلام کرد: دانشآموزان مخاطب رویداد اکنون با چالشهای جدیدتر، پیچیدهتر و عمیقتری مواجه میشوند. این چالشها دیگر به صورت چهارگزینهای نیست و نیاز به استنتاج و تولید متن دارد تا یادگیری مفهومی و عمیقتری محقق شود.
در این دو سطح، پادکستهای درس به درس نیز بارگذاری شده است که در کنار محتوای کتاب، به تقویت دانش عمومی دانشآموزان کمک میکند.
دانشآموزان تا پایان خرداد ماه فرصت دارند هر سه سطح رویداد را به پایان برسانند و از جوایز ارزشمند آن بهرهمند شوند.
جوایز در دو دسته ارائه میشوند. دسته اول، جوایز عمومی است که به هر دانشآموزی که سطح یک، دو یا سه همه فصول را به پایان برساند، تعلق میگیرد. این جوایز شامل گواهی رتبه برتر جشنواره ملی فرهنگ و هنری و همچنین گواهی رتبه برتر جشنواره تولید آثار الکترونیک سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی است.
این گواهیها برای دانشآموزان امتیازات ارزشمندی به همراه دارد؛ به ویژه برای کسانی که قصد ورود به دانشگاه فرهنگیان را دارند، این امتیاز بسیار ارزشمند است. همچنین برای انتقال به مدارس خاص و نمونه، این امتیاز موثر است.
دسته دوم جوایز به صورت قرعهکشی و شامل جوایز نقدی و مادی مانند دوچرخه برقی و تجهیزات الکترونیک کمک آموزشی است که در آیین اختتامیه به برندگان اهدا خواهد شد.