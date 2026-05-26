رقابتهای جام پرچم با ثبتنام ۷ هزار و ۱۵۳ ورزشکار در استان خوزستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داود جباری دبیر هیات ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومی محلی خوزستان اظهار کرد: مرحله نخست این مسابقات در روستاهای استان برگزار شد و تیمهای راهیافته پس از رقابت در سطح شهرستانها، در چهار منطقه استان به مصاف یکدیگر رفتند. در نهایت، از میان تیمهای حاضر، هشت شهرستان به مرحله پایانی این رقابتها راه پیدا کردند.
او بیان کرد: مرحله نهایی نیز در دو بخش آقایان و بانوان در حال برگزاری است و شرکتکنندگان در رشتههای مینیفوتبال، والیبال، چوبکشی، دوومیدانی و هفتسنگ مهارتی با یکدیگر رقابت میکنند.
دبیر هیات ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومی محلی خوزستان در ادامه گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، رقابتهای جام پرچم در روزهای ششم و هفتم خردادماه به پایان خواهد رسید؛ در این مرحله، ۲۹۰ ورزشکار حضور دارند و در پایان نیز تیمها و نفرات برتر استان خوزستان جواز حضور در مسابقات کشوری را کسب خواهند کرد.