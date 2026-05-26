به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رحیم رضایی‌زاده گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی با اقدامات فنی از دپو و ذخیره آرد در یک مکان مطلع شد و برای بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او ادامه داد: ماموران با هماهنگی قضایی در بازرسی از این مکان که خالی از سکنه بود موفق شدند ۵۵ کیسه آرد احتکار را کشف کنند.

فرمانده انتظامی خفر بیان کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش اموال کشف شده یک میلیارد ریال برآورد شده است.