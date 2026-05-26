نماز عید سعید قربان، عیدطاعت و بندگی همزمان با سراسر کشور در مساجد و مصلی‌های هرمزگان اقامه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مردم خداجوی هرمزگان امروز در سراسر استان نماز عید قربان را برپا کردند.

نماز عید قربان در بندرعباس به امامت حجت الاسلام و المسلمین درویشی امام جمعه موقت بندرعباس در شبستان مسجد جامع بندرعباس برگزار شد.

نماز عید قربان در شهرستان‌ها نیز اول وقت به امامت ائمه جمعه و در مراکز بخش هاو روستا‌های پر جمعیت به امامت روحانیون مستقر اقامه شد.

حجت الاسلام و المسلمین قنبر درویشی در خطبه‌های نماز عید سعید قربان، باتبریک این روز گفت: عید قربان عید ایثار و از خود گذشتگی حضرت ابراهیم است که هنوز نورانیت آن در عالم وجود دارد.

وی گفت: امروز روزی است که قلب‌ها به خداوند متعال نزدیکتر است.

امام جماعت عید قربان با اشاره به جنگ تحمیلی سوم گفت: اکنون، دنیا از جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند و انقلاب ما به همه جهان صادر شده است.

حجت الاسلام و المسلمین قنبر درویشی افزود: مستکبرین عالم منتظر آخرین ضربات موشک‌های حاجی زاده‌های ما باشند، زیرا شکست نهایی انان نزدیک است.

امام جماعت عید قربان بندرعباس گفت: حضور همیشه در صحنه مردم در تجمعات شبانه نشانه‌ی اتحاد و همدلی است و مسئولان هم باید برای رفاه مردم با هر گونه گرانفروشی و احتکار کالا در بازار برخورد کنند.