پخش زنده
امروز: -
نماز عید سعید قربان، عیدطاعت و بندگی همزمان با سراسر کشور در مساجد و مصلیهای هرمزگان اقامه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مردم خداجوی هرمزگان امروز در سراسر استان نماز عید قربان را برپا کردند.
بیشتر بخوانید: نظارت ۳۴ گروه بر ذبح دام در هرمزگان
نماز عید قربان در بندرعباس به امامت حجت الاسلام و المسلمین درویشی امام جمعه موقت بندرعباس در شبستان مسجد جامع بندرعباس برگزار شد.
نماز عید قربان در شهرستانها نیز اول وقت به امامت ائمه جمعه و در مراکز بخش هاو روستاهای پر جمعیت به امامت روحانیون مستقر اقامه شد.
حجت الاسلام و المسلمین قنبر درویشی در خطبههای نماز عید سعید قربان، باتبریک این روز گفت: عید قربان عید ایثار و از خود گذشتگی حضرت ابراهیم است که هنوز نورانیت آن در عالم وجود دارد.
وی گفت: امروز روزی است که قلبها به خداوند متعال نزدیکتر است.
امام جماعت عید قربان با اشاره به جنگ تحمیلی سوم گفت: اکنون، دنیا از جمهوری اسلامی ایران حمایت میکند و انقلاب ما به همه جهان صادر شده است.
حجت الاسلام و المسلمین قنبر درویشی افزود: مستکبرین عالم منتظر آخرین ضربات موشکهای حاجی زادههای ما باشند، زیرا شکست نهایی انان نزدیک است.
امام جماعت عید قربان بندرعباس گفت: حضور همیشه در صحنه مردم در تجمعات شبانه نشانهی اتحاد و همدلی است و مسئولان هم باید برای رفاه مردم با هر گونه گرانفروشی و احتکار کالا در بازار برخورد کنند.