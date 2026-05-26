وزیر نیرو با اشاره به تجربه حملات به زیرساخت‌های حیاتی کشور، هدف قراردادن تأسیسات آب و انرژی را تهدیدی مستقیم علیه جان غیرنظامیان، سلامت عمومی، امنیت غذایی و ثبات منطقه‌ای و جهانی دانست و ۶ پیشنهاد برای همکاری منطقه‌ای ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در چهارمین کنفرانس بین‌المللی عالیرتبه درباره «دهه بین‌المللی اقدام: آب برای توسعه پایدار (۲۰۱۸-۲۰۲۸)» که در شهر دوشنبه تاجیکستان در حال برگزاری است، سخنرانی کرد.

وزیر نیرو با اشاره به حملات به زیرساخت‌های حیاتی گفت: تخریب زیرساخت‌های حیاتی یک کشور نیست، بلکه تهدیدی مستقیم علیه جان غیرنظامیان، سلامت عمومی، امنیت غذایی، محیط‌زیست و ثبات منطقه‌ای و جهانی محسوب می‌شود.

وی افزود: تجربه‌های تلخ دهه‌های اخیر در مناطق مختلف جهان نشان داده است که تخریب زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از مرز‌های ملی ایجاد کند؛ از مهاجرت‌های اجباری و گسترش فقر گرفته تا بحران‌های انسانی و زیست‌محیطی بلندمدت.

علی‌آبادی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است جامعه بین‌المللی باید با صراحت و بدون رعایت استاندارد‌های دوگانه، هرگونه هدف قراردادن زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی، بویژه تأسیسات آب و انرژی را محکوم و برای حفاظت از آنها سازوکار‌های الزام‌آور و مؤثرتری ایجاد کند.

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به مسائل منطقه‌ای تصریح کرد: آب زیربنای توسعه، سلامت، امنیت غذایی و صلح پایدار است. منطقه آسیای مرکزی و فلات ایران با معضلات اقلیمی از جمله خشکسالی، کاهش منابع آب شیرین و بیابان‌زایی مواجه هستند. بنابراین، همکاری منطقه‌ای دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی است. پیوند‌های عمیق تاریخی و فرهنگی ایران با کشور‌های همسایه، زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک در حوزه‌های آب، انرژی و محیط‌زیست می‌باشد که امروز نیازمند نهادینه‌سازی و عملیاتی‌شدن است.

علی‌آبادی در پایان سخنان خود، ۶ پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای شکل‌گیری معماری نوین همکاری‌های آبی و اقلیمی را به شرح زیر ارائه کرد:

۱. ایجاد «مجمع منطقه‌ای همکاری‌های آب، اقلیم و تاب‌آوری زیرساختی» با مشارکت کشور‌های منطقه، سازمان ملل متحد و نهاد‌های تخصصی بین‌المللی، با هدف تبادل داده‌ها، هماهنگی سیاست‌ها و ارتقای اقدامات اعتمادساز.

۲. تدوین یک «ابتکار منطقه‌ای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی آب و انرژی» به منظور جلوگیری از هدف‌گرفتن این زیرساخت‌ها در منازعات و بحران‌ها.

۳. توسعه سامانه‌های مشترک هشدار سریع برای خشکسالی، سیلاب، رودخانه‌ها، گرد و غبار و سایر مخاطرات زیست‌محیطی. اشتراک‌گذاری داده‌های اقلیمی می‌تواند خسارات ناشی از بحران‌های انسانی و اقتصادی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

۴. گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه در مدیریت هوشمند منابع آب، بازچرخانی آب، شیرین‌سازی و کشاورزی کم‌مصرف، مقابله با بیابان‌زایی و استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت بحران‌های آبی. ایران آمادگی کامل دارد تا اطلاعات خود را در اختیار همکاری‌های منطقه‌ای قرار دهد.

۵. تقویت پیوند میان دیپلماسی آب و انرژی منطقه‌ای. ایران از ظرفیت گسترده انرژی‌های تجدیدپذیر و شبکه‌های تبادل انرژی برخوردار است و می‌توان از این ظرفیت‌ها برای شکل‌گیری الگو‌های جدید بهره گرفت.

۶. توجه ویژه به نقش زنان، جوانان، دانشگاهیان، پژوهشگران و تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد در حکمرانی آب. ایران بر این باور است که آینده پایدار بدون مشارکت فعال نسل‌های آینده و جامعه مدنی تحقق نخواهد یافت.

وزیر نیرو در پایان تأکید کرد: ایران همواره طرفدار چندجانبه‌گرایی، احترام، تعامل و حل مسالمت‌آمیز مسائل بوده است. آب باید سرچشمه زندگی و صلح باشد، نه ابزاری برای فشار.