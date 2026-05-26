با توجه به گلایه‌های مردمی از افت فشار آب در برخی مناطق شهر، مدیرآبفای منطقه دو یزد از رفع تدریجی مشکل خبر داد و گفت: این مسئله تا ساعات پایانی شب به طور کامل برطرف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سید وحید غلمانی، با توجه به گلایه‌های مردمی از افت فشار آب در برخی مناطق شهر گفت: علت اصلی این افت فشار، آغاز تعمیرات خط انتقال آب شرب به استان یزد از دیروز بوده است که خوشبختانه عملیات تعمیر انجام شده و در حال حاضر جریان آب به‌مرور در حال برقراری است.

وی افزود: افزایش مصرف آب به دلیل تغییرات آب و هوایی، استفاده عموم مردم از کولر‌های آبی با توجه به گرمای هوا و تداوم روند باد و خاک در شهر که نیاز به شست و شو را افزایش و همچنین نزدیکی به عید سعید قربان نیز در موضوع افت فشار بی‌تأثیر نبوده است که با توجه به وصل شدن آب انتقالی قطعا این افت فشار رفع خواهد شد.

مدیر آبفای منطقه دو یزد در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با توجه به اقدامات صورت گرفته تا امشب مشکل افت فشار آب در تمام مناطق مدنظر به طور کامل رفع شود و از مردم درخواست می‌شود صرفه جویی در مصرف آب را مد نظر قرار دهند و با این اقدام ارزشمند به ویژه در تامین و تداوم آب شرب استان یزد همراهی کنند.