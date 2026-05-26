پخش زنده
امروز: -
شاخص جوانی جمعیت و فرزندآوری در شهرستان سلماس به عدد ۱.۹۲ رسید که در مقایسه با میانگین ۱.۶۲ استان آذربایجان غربی، رشد قابل توجهی را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شاخص جوانی جمعیت و فرزندآوری در شهرستان سلماس به عدد ۱.۹۲ رسید که در مقایسه با میانگین ۱.۶۲ استان آذربایجان غربی، رشد قابل توجهی را نشان میدهد.
علی علایی فرماندار سلماس در آیین تجلیل از خانوادههای چندقلو و فعالان حوزه جمعیت که به مناسبت هفته ملی جمعیت برگزار شد، با اعلام این خبر گفت: کسب این رتبه برتر نتیجه آگاهی خانوادهها و حمایتهای اجتماعی از جمله تخصیص زمین و مشوقهای قانونی به خانوادههای خوشجمعیت است.
در ادامه این مراسم، حمیده ابراهیمی، مسئول واحد جوانی جمعیت شبکه بهداشت سلماس، رشد جمعیت این شهرستان را فراتر از میانگین استانی دانست و آن را حاصل فرهنگسازی مستمر و خدمات مراقبتی به مادران عنوان کرد.
این همایش با شعار لبخندهایی که آینده را میسازندو با هدف ترویج فرهنگ فرزندآوری برگزار شد و طی آن از مادران چندقلو و فعالان این حوزه با اهدای جوایزی تقدیر به عمل آمد.
خانوادههای حاضر نیز در دیداری چهره به چهره با مسئولان، مطالبات خود در خصوص استمرار حمایتهای دولتی را مطرح کردند.