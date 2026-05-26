استاندارهمدان از افزایش وام قرضالحسنه دهکهای یک تا چهار، به ۴۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: اولویت با دهکهای پایین و مددجویان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در جلسه شورای عالی مسکن استان با اشاره به ضرورت تزریق منابع مالی برای تحرکبخشی به طرحهای گفت: یکی از اولویتهای اصلی ما، برقراری انضباط حقوقی و مالی در طرحها است.
او با اعلام خبری خوش برای متقاضیان دهکهای اول تا چهارم گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن و از محل فروش املاک مازاد دولت، سهم کمک ارائهشده به این متقاضیان از ۳۵۰ میلیون تومان سال گذشته به ۴۰۰ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته است.
استاندار همدان تاکید کرد: این مبلغ به صورت قرضالحسنه با کارمزد ۲ درصد پرداخت میشود، مدت بازپرداخت برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی ۱۵ ساله و برای سایر افراد در دهکهای یک تا چهار ۱۰ ساله خواهد بود.
ملانوری شمسی با اشاره به وضعیت پروژه ۶۹۰ واحدی که در دیماه سال گذشته افتتاح شده است گفت: با وجود تکمیل و تحویل واحدها، متأسفانه حدود ۱۱۰ نفر از متقاضیان هنوز برای تسویه سهم خود و تحویل واحدها مراجعه نکردهاند. این عدم ایفای تعهد موجی ضرر پیمانکار و کندی روند کار در سایر بخشها میشود.
او همچنین با بیان اینکه اولویت ما اتمام خانهها برای مهار تورم است تصریح کرد: در فاز اول طرح کوی پرواز، هدفگذاری ما تحویل ۲ هزارو۵۰۰ واحد تا هفته دولت و پایان سال جاری است.
استاندار همدان با اشاره به ابعاد گسترده طرح کوی پرواز، بزرگترین پروژه مسکن ملی کشور تصریح کرد: مقرر شده کارگروهی حقوقی و فنی با مسئولیت مدیرکل راه و شهرسازی تشکیل شود تا ظرف دو هفته آینده، وضعیت این طرح را گروه به گروه، فاز به فاز و بلوک به بلوک بررسی کند.