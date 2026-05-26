به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «در روستا با پدر بزرگ»، «رویاشهر»، «پلیس های تپل»، «پدر و پسر قهرمان»، از فراز قله»، «سفر بزرگ»، «معامله سبز»، «کومبا»، «بن و جودی» و «کارآگاه کونان»، از دیگر فیلم های است که چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه ۶، ۷ و ۸ خرداد، مصادف با عید سعید قربان از شبکه‌های سیماپخش می شود.

شبکه یک

*فیلم سینمایی جدید «شکارچیان گنج» به کارگردانی «هکتور والدز»، پنج‌شنبه ۷ خرداد ساعت ۲۳:۰۰، پخش می شود.

این فیلم با بازی فرانکو کابررا، کارلوس آلکانترا، ناشلا بوخارت و سرجیو گالیانی؛ داستان کلمنته مونده‌گو را روایت می‌کند؛ یک شکارچی گنج ماجراجو که سال‌ها به دنبال گنج افسانه‌ای کریستف کلمب بوده است. او این مأموریت را به خاطر آرزوی استاد و راهنمای قدیمی‌اش آغاز می‌کند و سرنخ‌هایی از محل دفن گنج پیدا می‌کند. در جریان جست‌و‌جو، کلمنته با پسری خیابانی به نام آرسنیو آشنا می‌شود که کم‌کم به شاگرد و همراه او تبدیل می‌شود. این دو وارد سفری خطرناک در جمهوری دومینیکن و مناطق مرموز تاریخی می‌شوند و با تبهکاران و رقیبان حرفه‌ای روبه‌رو می‌گردند. در طول مسیر، شخصیت سلسته وگا نیز به آنها کمک می‌کند و اطلاعات مهمی درباره راز گنج در اختیارشان می‌گذارد. کلمنته متوجه می‌شود که افراد دیگری هم به دنبال همان گنج هستند و حاضرند برای رسیدن به آن دست به خشونت بزنند. کلمنته و آرسنیو برای رمزگشایی سرنخ‌ها وارد کلیسا‌های قدیمی، تونل‌های مخفی و مکان‌های تاریخی می‌شوند و هر مرحله آنها را به راز بزرگ‌تری نزدیک می‌کند که ...

*فیلم سینمایی «در روستا با پدر بزرگ» به کارگردانی «ولادیسلاو بوگوش»، جمعه ۸ خرداد ساعت ۱۶:۰۰، پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی یوری استویانوف، یاروسلاو گلوبنف و اینگرید اولرینسکایا؛ داستان ولادیک ده‌ساله را روایت می‌کند که یک نابغه بازیگوش است. وقتی مادرش به‌طور فوری باید به سفر کاری برود، او مجبور می‌شود به دهکده برود تا با پدربزرگی که هرگز او را ندیده دیدار کند. ولادیک که آرزو دارد سریع به شهر بازگردد و در یک مسابقه مهم کامپیوتری شرکت کند، با انتظارات و قوانین ساده و سنتی روستایی پدربزرگ روبه‌رو می‌شود، جایی که نه اینترنت پرسرعت هست و نه تکنولوژی‌های مدرن؛ این تعارض باعث برخورد‌های بامزه و چالش‌برانگیز میان او و پدربزرگ می‌شود. پدربزرگ نیز که قصد ندارد به راحتی از روش‌های قدیمی خود دست بکشد، در هر موقعیتی تلاش می‌کند سر به سر نوه خردسالش بگذارد و ...

شبکه دو

*پویانمایی سینمایی جدید «رویاشهر» به کارگردانی «محسن عنایتی»، جمعه ۸ خرداد ساعت ۰۸:۰۰، پخش خواهد شد.

داستان این پویانمایی درباره نوجوانی به نام آرات است که رویای قهرمانی در سَر دارد و در سفری همراه با دوستانش برای رسیدن به شهر رویایی خود، واقعیت‌های تازه‌ای را کشف می‌کند...

*فیلم سینمایی جدید «هوش مصنوعی» به کارگردانی «الکسی چادوف»، جمعه ۸ خرداد ساعت ۱۷:۰۰، پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی لئون کمستاچ، ایگور خریپونوف و الکساندرا تیخونووا؛ درباره ژِنیا پسر جوان و بااستعدادی است که در حوزه فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی مطالعه و تحقیق می‌کند. او پدرش را که یک خلبان بوده در کودکی از دست داده و به همین دلیل در تلاش است با طراحی دستگاه‌هایی مبتنی بر هوش مصنوعی، جلوی اتفاقاتی مشابه آنچه باعث درگذشت پدرش شده را بگیرد. او در یک موسسه تحقیقاتی مشغول کار و تحصیل است که یکی از محصولاتشان یک ربات پیشرفته به نام آپوستِل است. این ربات مانند یک لباس کامل بوده و با قرار گرفتن یک فرد درون آن به عنوان خلبان یا هدایتگر، قابلیت‌های زیادی پیدا کرده و کار‌هایی که معمولا از عهده افراد عادی خارج است را انجام می‌دهد. روزی قرار می‌شود ژِنیا به عنوان خلبان وارد آپوستل شده و قابلیت‌های آن را آزمایش کند، اما آپوستل که پس از گذراندن چند مرحله به این نتیجه رسیده که ممکن است مدیران پروژه آن را از بین ببرند، در حالی که ژنیا در داخلش قرار دارد از آزمایشگاه فرار می‌کند. بعد از گذشت چندین ساعت و پشت سر گذاشتن اتفاقات مختلف، ژنیا و آپوستل سر از یک اردوگاه جنگلی تفریحی برای بچه‌ها در می‌آورند. در آنجا آنها در می‌یابند عده‌ای سودجو در تلاش هستد با انجام خرابکاری هایی، اردوگاه رابه تعطیلی کشانده و در نتیجه زمین آن را تصاحب کنند، اما ...

شبکه سه

*فیلم سینمایی «پلیس‌های تپل» به کارگردانی «چانون ینیانگ و فوانیت فولدی»، چهارشنبه ۶ خرداد ساعت ۱۰:۰۰، پخش می‌شود.

این فیلم با بازی دن چوپنگ، ساران سانسووپالا، نوتجاره هوروجکول، سومیوس متورس و سوپاویچ نپرمواتانا؛ درباره چهار پلیس چاق به نام‌های کن، او، یوری و پلوم است که با هم در ماموریت‌ها اعزام می‌شوند. آنها همواره در ماموریت هایشان ناموفق هستند. فرمانده کل پلیس به آنها اولتیماتوم زمانی می‌دهد که لاغر شوند در غیر این صورت به یک شهر دور تبعید می‌شوند. جت که پلیس ارشد آنهاست و ورزشکار است آنها را باشگاه برده و در کنار تمرین سخت و رژیم غذایی برای لاغر شدنشان تلاش می‌کند. تنها کن، در مدت کوتاهی به نتیجه می‌رسد و بقیه به علت رعایت نکردن رژیم چاق می‌مانند و باز در ماموریت‌ها ناموفق هستند، این باعث می‌شود فرمانده آنها را از کار معلق کند. تا این که در منطقه استحفاظی آنها دزدی از پول‌های بانک می‌شود. جت، در ماموریت زخمی می‌شود و آنها مصمم می‌شوند سارق را بیابند. کن، مشکوک به صاحب رستوران نزدیک محل سرقت می‌شود وقتی برای غذا خوردن به آنجا می‌روند زمانی که کن، می‌خواهد صاحب رستوران را با خودش به کلانتری ببرد کارکنان رستوران که همه خلافکار هستند با آنها درگیر می‌شوند ولی ...

*فیلم سینمایی «پدر و پسر قهرمان» به کارگردانی «نیلز تاوارنیر»، پنج شنبه ۷ خردا ساعت ۱۰:۰۰، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ژاکوب جامبلین و آلکس آندرالامی خواهید دید: جولین پسر نوجوانی است که به‌علت نوعی فلج از ناحیه پا‌ها و یک دست بر روی ویلچر راه می‌رود و برای کارهایش به پدر و مادر وابسته است. او ماجراجویی را بسیار دوست دارد ولی شرایط جسمی او امکان این نوع فعالیت‌ها را از او گرفته است. پدر جولین درگیر کار است و وقت زیادی برای او ندارد. جولین با دیدن تبلیغ مسابقه سه مرحله‌ای مرد آهنین که هر ساله در ساحلی در فرانسه برگزار می‌شود از پدرش می‌خواهد که در این مسابقه به اتفاق هم شرکت کنند. پدر جولین ابتدا این پیشنهاد را قبول نمی‌کند ولی.

*فیلم سینمایی جدید «فرمول یک» به کارگردانی «جوزف کوشینسکی»، پنج‌شنبه ۷ خرداد ساعت ۲۴:۰۰، پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی برد پیت و دامسون آدریس آمده است: سانی هیز راننده اتومبیل رانی فرمول یک است که به دلیل ناکامی در مسابقات فرمول یک، به رانندگی در سطح منطقه در مسابقات کارتینگ شرکت کرده و با برنده شدن و گرفتن چک جایزه، زندگیش را در یک اتومبیل کاروان به تنهایی می‌گذراند. او در زندگی شخصی اش چندبار ازدواج کرده و جدا شده است. حال بعد از مدت‌ها یکی از دوستانش به نام رابین به سراغش می‌آید و از او می‌خواهد در مسابقات اتومبیل رانی فرمول یک، کمپانی که مسئولیتش را به عهده گرفته به آنها کمک کند. او ابتدا قبول نمی‌کند ولی با اصرار رابین می‌پذیرد. تنها راننده این کمپانی جاشوا پیرس پسر جوانی است که تا به حال در مسابقات مقام آخر را کسب کرده است که با آمدن سانی به عنوان راننده نسبت به او موضع می‌گیرد و او را پیر ناکارآمد می‌خواند. حتی در مسابقه اولشان به سانی راه نمی‌دهد که باعث تصادف و خروج هر دو از مسابقه می‌شود. سانی تصمیم می‌گیرد در مسابقات بعدی راه را برای جاشوا باز کند تا او بتواند تیمش را به موقعیت بهتری از قبل برساند که ناگهان باعث تصادف جاشوا شده و موفق نمی‌شوند. جاشوا ابتدا همه تقصیر‌ها را به سانی نسبت می‌دهد ولی ...

*فیلم سینمایی «از فراز قله» به کارگردانی «سرجی هازاناویسیس»، جمعه ۸ خرداد ساعت ۱۰:۰۰، پخش می شود.

در این فیلم با بازی کیو آدامز، وینسینت الباز و ملانی برنیر خواهیم دید: اسکات یک قهرمان جوان اسنو بُرد است که در این رشته جزو بهترین هاست. هدف او انجام کاری در این رشته است که تا حالا کسی به انجام آن دست نزده و آن سعود از اورست و پایین آمدن از پرشیب‌ترین خطرناک‌ترین یال قله یعنی مسیر هورنبین با اسنو برد است. او در سفری به پیست اسنوبرد قله شامونیکس دارد با پیرریک آشنا می‌شود که خود اسنو برد کار می‌کرده و حالا بازنشسته شده و به عنوان راهنمای کوهستان مشغول کار است. او رویای خود را با پیر در میان می‌گذارد و او هم قبول می‌کند که اگر این صعود به حقیقت بپیوندد او را همراهی کند. آنها با یک کوهنورد قدیمی به نام لیام هم آشنا می‌شوند که با شنیدن نقشه اسکات به او قول می‌دهد که با او همراه شود و با توجه به مهارت او در کار فیلم بردای کار ثبت تصویر از ماجراجویی او را در این سفر را بر عهده بگیرد. با کمک نامزد اسکات و تلاش‌های او آنها موفق می‌شوند یک اسپانسر ورزشی پیدا کنند که ...

*فیلم سینمایی جدید «راز گنج» به کارگردانی «باربارا شولتس»، جمعه ۸ خرداد ساعت ۱۴:۳۰، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی فابریس لوکینی، ژولیا پیاتون، گاوریل دارت‌وِل، کامی ژاپی، ژوهان دیونه و ماری دنارنو خواهید دید: کریستین رابینسون، باستان شناس فرانسوى با پدربزرگی مصری است که علاقه زیادی به تاریخ مصر دارد. او در حین کاوش و اکتشاف در آثار باستانى مصر با کتیبه اى برخورد مى کند که بر روى آن رازى حک شده است. کریستین بعد از این کشف شروع به شکستن کد روى کتیبه مى کند و کمى بعد مشخص مى شود که گنجینه مقبره خئوپس توسط نیروهاى ناپلئون از مصر به غارت رفته به فرانسه منتقل شده و از قرن‌ها پیش در جایى در پاریس پنهان شده است. کریستین به پاریس باز می‌گردد و به همراه دخترش ایزیس و نوه اش ژولین به دنبال سرنخ هایى مى گردد که او را به این گنج پنهان برساند. جست وجوى آن‌ها به یک ماجراجویى هیجان انگیز در دل تاریخ پاریس تبدیل مى شود. آن‌ها باید با حل معماهاى پیجیده و دنبال کردن سرنخ هایى که در طول تاریخ باقى مانده‌اند، مکان هاى مشهورى مانند موزه ى لوور تا اتاق هاى مخفى و کمتر شناخته شده در کاخ مالمیزون، اقامتگاه سابق همسر امپراطور را زیر پا بگذارند که ...

شبکه چهار

*فیلم سینمایی «سفر بزرگ» به کارگردانی «اسماعیل فروخی»، پنج‌شنبه ۷ خرداد ساعت ۲۰:۳۰، پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی نیکلاس کازاله، محمد مجد و جکی نرسیسیان آمده است: پدر و پسری مراکشی الاصل که در فرانسه زندگی می‌کنند برای ادای فریضه حج با اتومبیل خود به سمت عربستان حرکت می‌کنند. پسر که به اجبار پدر به این سفر آمده فلسفه کار پدر را درک نمی‌کند و مدام بی قراری و بهانه گیری می‌کند، اما این سفر و اتفاقاتی که در طول آن برای آنان می‌افتد باعث رشد ذهنی پسر و شناخت او از پدر و سفر معنوی حج می‌شود و ...

*فیلم سینمایی جدید «گرینلند: مهاجرت» به کارگردانی «ریک رومان واو»، جمعه ۸ خرداد ساعت ۲۰:۳۰، پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی تامی ارل جنکینز، مورنا باکارین و جرارد باتلر آمده است: پس از اصابت شهاب سنگ به زمین و انفجار نیروگاه‌های هسته‌ای و تشعشعات رادیواکتیو ناشی از آن، حیات بر روی زمین تا حد زیادی نابود شده است. مردی به نام جان با همسرش آلیسن و پسر نوجوانشان نیتن در یک پناهگاه مجهز به سر می‌برند، اما برخورد یک کشتی به پناهگاه باعث نابودی آن می‌شود. آنها با قایق‌های نجات در اقیانوس به راه می‌افتد و سر از لندنی در می‌آورند که بخشی از آن به زیر آب رفته و بخشی ویرانه شده است. در لندن به خانه مکنزی خواهر آلیسن می‌روند. زن دانشمندی به نام میا که همراه آنان است می‌گوید همانند زمانی که برخورد یک شهاب سنگ به زمین باعث نابودی دایناسور‌ها شد دهانه محل اصابت زندگی می‌تواند به سرعت شکوفا شود و ...

شبکه تهران

*فیلم سینمایی «یک پلیس و نصفی» به کارگردانی «جاناتان آ روزنبام»، چهارشنبه ۶ خرداد ساعت ۰۹:۰۰، پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی لو دیاموند فیلیپس، لولو ویلسون و جنت کیدر آمده است: کارینا یک دختر ۱۲ ساله مدرسه‌ای است که مدام نقش پلیس‌ها را در مدرسه دارد و دوست دارد که پلیس باشد او با کاراگاه سیمونز آشنا می‌شود و سعی می‌کند که به او کمک کند. ولی کاراگاه سیمونز از او می‌خواهد که در کارهایش دخالت نکند و بار‌ها او را از این کار منع می‌کند. ولی همیشه سر وکله کارینا پیدا می‌شود. کارگاه سیمونز و کارینا یک کارخانه خارج از شهر پر از پهباد‌های خرابکار پیدا می‌کنند و با اینکه کاراگاه سیمونز از طرف رئیس پلیس معلق شده است نشان و اسلحه اش به او برمی گردد. با تلاش و زحمات کاراگاه سیمونز بالاخره یک نفر را دستگیر می‌کنند ولی او تبهکار نیست و ...

*فیلم سینمایی «معامله سبز» به کارگردانی «ادوار برژون»، چهار‌شنبه ۶ خرداد ساعت ۱۳:۳۰، پخش می‌شود.

این فیلم با بازی الکساندرا لامی، فلیکس مواتی و سوفیان خامس؛ درباره مارتین یک دانشجوی فرانسوی است که برای تکمیل پایان نامه خود به اندونزی سفر کرده است تا با نیلا دریاتی که با جنگل زدایی مبارزه می‌کند گفت‌و‌گو نماید. نیلا، مارتین را برای دیدن یک کارخانه فرانسوی در اندونزی به نام پالمیر می‌برد که برای تولید روغن پالم روزانه مقدار زیادی از درخت‌های نخل را قطع می‌کنند. همان شب عوامل شرکت پالمیر به روستا می‌آیند و خانه‌های روستا را به آتش می‌کشند و برادر را می‌کشند. مارتین از همه این اتفاقات فیلم گرفته و هارد دوربین را به پل پزشک روستا می‌دهد تا عوامل شرکت پالمیر نتوانند به آن دسترسی پیدا کنند. پلیس مارتین را دستگیر می‌نماید به او اتهام حمل مواد مخدر می‌زنند و مارتین به اعدام محکوم می‌شود. کارول مادر مارتین از فرانسه به اندونزی می‌آید تا پرونده او را پیگیری نماید و هارد دوربین را که مارتین به پل داده است را برای مدرک به دادگاه ببرد ولی پل ادعا می‌کند که تمام اطلاعات هارد را از ترس این که مبادا به دست عوامل شرکت پالمیر بیفتد پاک کرده است و ...

*پویانمایی سینمایی «کومبا» به کارگردانی «آنتونی سیلورستون»، پنج‌شنبه ۷ خرداد ساعت ۰۹:۰۰، پخش می‌شود.

داستان این پویانمایی در مورد گورخری است که به شکل نصفه، راه راه است. قبیله او کمبود بارش باران را به گردن او انداخته و او هم به همین خاطر، دنبال نصفه دیگر راه راه‌های بدن خود می‌گردد. وی در این راه اعتماد به نفس و جرئت خاصی پیدا می‌کند تا.

*فیلم سینمایی «بن و جودی» به کارگردانی «آنگا دویماس ساسونگکو»، پنج‌شنبه ۷ خرداد ساعت ۱۳:۳۰، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی چیکو جریکو، ریو دیوانتو و هانا مالاسان خواهیم دید: بن و جودی دو دوست صمیمی هستند که در روستا‌های اندونزی زندگی می‌کنند. عده‌ای قاچاقچی چوب که به یک شرکت وابسته هستند می‌خواهند مردم را از خانه هایشان بیرون کنند ولی مردم راضی نیستند. بن به همراه آقای مین جز انجمن کشاورزان هستند. بن توسط قاچاقچیان ربوده می‌شود و جودی به دنبال اوست که آقای مین او را راهنمایی می‌کند. ولی جودی هم ربوده شده و با عده‌ای در اردوگاهی در جنگل که بن هم آنجاست زندانی می‌شود. مردی به نام حمید آنها را راهنمایی می‌کند که فرار کنند و خودشان را به دهکده آنها برسانند. بن و جودی به دهکده می‌رسند و با دختران حمید و چند نفر از روستائیان برای نجات افراد اردوگاه برمی گردند و ...

*پویانمایی سینمایی «کارآگاه کونان» به کارگردانی «یوزورو تاچی واکا»، جمعه ۸ خرداد ساعت ۰۹:۰۰، پخش می‌شود.

در این پویانمایی با بازی تارا فارایا، میگومی هایاشیبارا و ریکیا کومویا خواهیم دید: کونان یک پسر دبیرستانی است که خیلی خوب می‌تواند مسائل را تحلیل کند او در واقع یک کاراگاه تمام عیار است که کسانی او را مسموم کرده‌اند و او به صورت یک بچه در آمده است وقتی ساختمانی که قرار است اجلاس در آن برگزار شود منفجر می‌شود کونان وارد عمل می‌شود تا عاملین را پیدا کند. ولی قبل از هر کاری موری کاگارو دستگیر می‌شود و همه چیز گردن او می‌افتد در حالی که او بی گناه است. کونان سعی می‌کند که حقیقت مطلب را بفهمد او متوجه می‌شود که شخصی به نام هاموفوکازو که قرار بوده قاضی شود به ناگاه اخراج شده و بعد هم در بازجویی خودکشی کرده است و ...

*فیلم سینمایی جدید «مالک» به کارگردانی «پولکیت»، جمعه ۸ خرداد ساعت ۱۳:۳۰، پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی مانوشی چیلار، راجکومار رائو، هُما قریشی، سوراب شوکلا، پروسن‌جیت چاترجی، سواناند کیرکیره، سوراب سچدوا و آنشومان پوشکار؛ درباره دیپاک مرد جوانی است که در خانواده‌ای فقیر بزرگ شده و پدرش کشاورز ساده‌ای است که روی زمین ملاکین بزرگ کار می‌کند. یک روز صاحب زمین او را کتک سختی می‌زند تا حدی که او در بیمارستان بستری می‌شود. دیپاک سراغ صاحب زمین می‌رود و این کار او را جوری تلافی می‌کند که همه به یک باره از او می‌ترسند و از آن پس دیپاک نام خود را مالک می‌گذارد و برای خودش اسم و رسمی به هم می‌زند. او در مقابل نماینده فاسد مجلس، بالاسینگ می‌ایستد و این باعث ترس بالاسینگ است و سعی دارد که مالک را هر طور شده از سر راه بردارد. با دستور وی ماشینی که همسر باردار مالک سوار است را به گلوله می‌بندند و بالا سینگ به دروغ به مالک می‌گوید که کار یکی از رقبای مالک بوده است. بالاسینگ از یک پلیس تعلیقی که او را به کار برگردانده می‌خواهد که هر طور شده باید مالک را بکشند. پلیس با تعداد نیروی زیاد به مالک و افرادش حمله می‌کنند. مالک در میانه تیراندازی‌ها متوجه می‌شود که دوست نزدیکش بادونا که مورد اعتماد وی بود به سمت افراد خودشان شلیک می‌کند و ...

شبکه نمایش

*فیلم سینمایی «ماجرا‌های شگفت انگیز آدل بلانسک» به کارگردانی «لوک بسون»، چهارشنبه ۶ خرداد ساعت ۱۷:۰۰، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لوئیز بورگوئن، ماتیو آمالریک، ژیل للوش و ژان پل روو خواهیم دید: خواهر ادل بلانسک در هنگام بازی تنیس آسیب می‌بیند و ادل خود را مقصر می‌داند. به همین دلیل به مصر سفر می‌کند تا با کمک گرفتن از مومیایی پزشک مخصوص فرعون، خواهرش را درمان کند و به زندگی عادی برگرداند، اما ...

*فیلم سینمایی «ندکلی» به کارگردانی «گرگور جوردن»، چهارشنبه ۶ خرداد ساعت ۱۹:۰۰، پخش می‌شود.

این فیلم با بازی هلث لجر، آورلاندو بلوم و جوفری راش؛ بر اساس زندگی یک یاغی استرالیایی ایرلندی الاصل به نام ندکلی ساخته شده است. کلی که در اواخر قرن ۷۰ زندگی می‌کرد در میان طبقه کارگر و زحمت‌کش استرالیا طرفداران زیادی داشت، زیرا مانند رابین‌هود از دولت و بانک‌ها پول دزدیده و به فقرا می‌داد. پلیس استرالیا که در آن زمان عمدتا ایرلندی و بسیار فاسد بودند خصومت شدیدی با کلی داشتند و مادر او را به جرمی که اصلا مرتکب نشده بود به مدت ۳ سال زندانی کردند؛ که در آن زمان، دشمنی شدیدتری با پلیس که در واقع نماینده دولت بود پیدا کرد و ...

*فیلم تلویزیونی «از کوچه‌های باران» به کارگردانی «سید مجید موسویان»، چهارشنبه ۶ خرداد ساعت ۲۱:۰۰، پخش می‌شود.

این فیلم قصه پیرزن روستایی ساده دلی به نام حیات است که آرزو دارد قبل از مرگش به زیارت خانه خدا برود ولی به علت عدم تمکن مالی تاکنون نتوانسته به این آرزو برسد. او قصد دارد با بافت قالیچه‌ای که گره به گره آن را با صلوات می‌بافد، پول سفر عمره خود را فراهم کند. اما با پایان بافت این قالی ...

حشمت آرمیده، شهین تسلیمی، اسماعیل خلج، پری کربلایی، نرگس محمدی، مریم کاظمی و حبیب الهیاری در فیلم تلویزیونی «از کوچه‌های باران» بازی کرده‌اند.

*فیلم سینمایی «مخزن» به کارگردانی «اسکات واکر»، چهارشنبه ۶ خرداد ساعت ۲۳:۰۰، پخش می‌شود.

این فیلم با بازی آسیا میبری، کوکو وایت و فرانچسکا اگلینتون؛ درباره بن و همسرش جولز است که یک ملک ساحلی متروکه را از طرف مادرش به ارث می‌برند، مادر او به تازگی فوت شده و بن هرگز از وجود این ملک اطلاعی نداشته که ...

*فیلم سینمایی «بزرگ مرد کوچک» به کارگردانی «شنگ دینگ»، پنج شنبه ۷ خرداد ساعت ۱۷:۰۰، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جکی چان، وانگ لیهوم، لی هون و یو رونگ‌گوانگ خواهیم دید: در پایان دورۀ کشور‌های جنگجو در چین، اردوگاه اصلی نظامیان کشور وِی هدف حملۀ سپاه کشور لیان قرار گرفت. پس از نبردی شدید، آسیب زیادی به هر دو طرف وارد شد. در این جنگ فقط یک سرباز کشور لیان و یک سردار کشور وِی زنده می‌مانند ...

*فیلم سینمایی «شبی در میامی» به کارگردانی «رجینا کینگ»، پنج شنبه ۷ خرداد ساعت ۱۹:۰۰، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کینگزلی بن ادیر، الی گوری، آلدیس هاج و لسلی اودوم جونیور خواهید دید: در دهه شصت میلادی مالکوم ایکس مبارز و مسلمان سیاه پوست آمریکایی یکی از اعضای فعال گروه ملت اسلام به رهبری الایجا محمد است که به دلایل اختلافات سیاسی قصد جدایی از این گروه را دارد و می‌خواهد خودش به تنهایی اندیشه‌ها و نظراتش را رهبری کند. از طرفی دوست مشهورش کاسیوس کلی ۲۶ ساله و قهرمان بوکس جهان، به تازگی با راهنمایی‌های او به دین اسلام مشرف شده و قصد دارد در شب پیروزی و قهرمانیش این موضوع را همراه مالکوم، رسانه‌ای کند. مالکوم شبی که کلی قهرمان می‌شود به همراه کلی و دو دوست سیاه پوست دیگرشان جیم براون قهرمان سابق راگبی و سم کوک خواننده معروف که بیشتر برای سفید پوست‌ها می‌خواند، در یک خانه امن دورهم جمع می‌شوند تا جشن بگیرند، اما ...

*فیلم سینمایی «ولایت عشق» به کارگردانی «مهدی فخیم زاده»، پنج شنبه ۷ خرداد ساعت ۲۱:۰۰، پخش می‌شود.

این فیلم به زندگی امام هشتم شیعیان امام رضا (ع) پرداخته و ماجرای ورود ایشان به ایران در دوران عباسیان و اتفاقاتی که در زمان ولیعهدی ایشان تا شهادت پیش آمده را بازگو می‌کند و ...

فرخ نعمتی، داوود رشیدی و اکبر زنجانپور در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

*فیلم سینمایی جدید «سوگی موتو» به کارگردانی «شیگه‌آکی کوبو»، پنج شنبه ۷ خرداد ساعت ۲۳:۰۰، پخش می‌شود.

این فیلم با بازی کنتو یامازاکی، آنا یامادا، یوما یاموتو، گوردون مائدا، هیروشی تاماکی و هیروشی تاچی؛ درباره سایچی، قهرمان نامیرای جنگ روسیه و ژاپن است که در جستجوی طلا به روستایی می‌رود و در آنجا داستانی از طلا‌های گم‌شده می‌شنود. او با کمک دختری بومی به نام آسیرا به دنبال طلا‌ها می‌گردد تا بتواند با آن چشم‌های نابینای همسر دوستش را درمان کند، اما ...

*فیلم سینمایی «امپراطوری پاریس» به کارگردانی «ژان فرانسوا ریچت»، جمعه ۸ خرداد ساعت ۱۷:۰۰، پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی ونسان کسل، فریا ماوور و دنیس منکوئت آمده است: در زمان حکومت ناپلئون، فرانسوا ویدوک تنها کسی است که توانسته از تبعید فرار کند و حالا به قهرمان طبقات فقیر پاریس تبدیل شده است. او سعی می‌کند به یک کاراگاه خصوصی تبدیل شده و گذشته اش را فراموش کند...

*فیلم سینمایی «عفو عادلانه» به کارگردانی «دستین دنیل کرتون»، جمعه ۸ خرداد ساعت ۱۹:۰۰، پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی مایکل بی. جردن، جیمی فاکس، بری لارسون و اوشی جکسون جونیور آمده است: در آمریکا مردی سیاه پوست که در جنگل درخت‌ها را قطع کرده و در کامیونش بار می‌زند؛ به جرم قتل یک سفید پوست، دستگیر می‌شود. پلیسِ نژاد پرستِ آمریکا برای آن که برای این قتل الزاماً مجرمی پیدا کند و در میان سیاه پوستان ایجاد وحشت کند؛ با پرونده‌ای ساختگی وی را متهم به قتل می‌کند. اما وکیلش علی رغم مخالفت شهردار و ... که همگی سفید پوست هستند؛ بی گناهی وی را اثبات و او را آزاد می‌کند. اما ...

*فیلم سینمایی «یاس‌های وحشی» به کارگردانی «محسن محسنی‌نسب»، جمعه ۸ خرداد ساعت ۲۱:۰۰، پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: علی، صدرا و رحیم سه همرزم بسیجی هستند. ده سال پس از حضور این سه در جبهه، صدرا که ماسک خود را در یک حمله شیمیایی به علی داده و حالا خود یک بیمار شیمیایی است، برای معالجه راهی لندن می‌شود. علی، رحیم و چند رزمنده دیگر نیز برای شرکت در مسابقه‌های کاراته به لندن می‌روند. علی به عنوان نماینده ایران و رحیم به عنوان مربی، مسابقه‌های آزاد کاراته را آغاز می‌کنند. یک ایرانی دیگر به نام رضا که تابعیت انگلستان را گرفته، به عنوان نماینده این کشور در مسابقه‌ها حضور دارد. در آغاز مسابقه‌ها، علی پس از شکست دادن حریف آمریکایی اش با یک ورزشکار اسراییلی برخورد می‌کند؛ اما حاضر به مسابقه با او نمی‌شود و اسراییلی، حریف رضا در فینال مسابقه‌ها می‌شود. ورزشکار اسراییلی بیرون از سالن مسابقه با علی درگیر می‌شود و ...

جعفر دهقان، احمد میررفیعی، سحر طلوعی، حسین پاکدل و حمید طالقانی در فیلم سینمایی «یاس‌های وحشی» بازی کرده‌اند.

شبکه افق

*فیلم سینمایی «تانک ها» به کارگردانی «کنستانتین ماکسیمو»، جمعه ۸ خرداد ساعت ۱۷:۰۰، پخش خواهد شد.

داستان فیلم با بازی آندری چرنیشوف، دمیتری زلاتوخین، مارکوس کونتسه، نیکولای دوبرینین و اولگ چودنیتسوف؛ در سال ۱۹۴۲ می‌گذرد. آلمان‌ها به خاک روسیه تعرض کرده‌اند و فرماندهان و سربازان روسیه سعی دارند که جلوی پیشروی دشمن را هرطورشده بگیرند. کوالوف یک فرمانده باوجدان است که با همسرش پائولا که مهندس تعمیرات تانک‌ها است در جبهه فعالیت دارند. پائولا نمی‌تواند تانکی را تعمیر کند و فرمانده هنگ دستور می‌دهد که افراد به‌صورت پیاده‌نظام وارد میدان شوند؛ ولی پائولا با پیداکردن یک تانک از کار افتاده و استفاده از قطعاتش تانک را راه‌اندازی کرده و با کوالوف به میدان می‌رود. کوالوف و افرادش با ده تانک آلمانی مواجه می‌شوند و ...

شبکه کودک

*پویانمایی «آرتور، قهرمان کاستیلیا» به کارگردانی «آرتورو‌ای. هرناندز، اندرو گوردون و ویراپاترا جیناناوین»، چهارشنبه ۶ خرداد ساعت ۱۴:۰۰، پخش می شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: آرتور بز آرایشگری است که، چون در کودکی پدر و مادرش را از دست داده، توسط وزغی به نام استاد تود که آرایشگر خانواده سلطنتی است بزرگ شده استت. در سرزمین آنها که کاستیلیا نام دارد، رسم است که در طلوع اول سال نو، پادشاه در مقابل مردم به خورشید سلام می‌کند تا یک سال دیگر بر سرزمین آنها بتابد. سال‌ها قبل جادوگر سیاه سعی می‌کند تا مانع اجرای مراسم شود. هفت جنگجو به رهبری استاد تود، او را شکست می‌دهند، اما از سرنوشت آن جنگجو‌ها کسی اطلاعی ندارد. آرتور که جوانی زرنگ، اما سر به هوا و تکرو است آرزو دارد که روزی بزرگ‌ترین آرایشگر سرزمینش شود، اما به سلیقه مشتریان اهمیت نمی‌دهد. او آرزو دارد که در طلوع سال جدید مو‌های پادشاه دیمین را او پیرایش نماید. پادشاه جدید کاستیلیا، دیمین و همسرش منتظر بیرون آمدن هفت جوجه از تخم‌های سلطنتی هستند تا در کنار آنها روز شروع سال، تاجگذاری کند. اما چند روز مانده به سال نو، گروه شرور و خطرناکی به نام پنجه، تخم مرغ‌ها را می‌دزدند و ..

*فیلم تلویزیونی «نردبان» به کارگردانی «ولی باقری و افسانه آقانژاد»، پنج‌شنبه ۷ خرداد ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: نرگس دختری است که امسال سال به تکلیف رسیدن اوست و قرار است که همه بچه‌ها در جشن تکلیفشان با چادر حاضر شوند. مادر نرگس به اتفاق دختر همسایه شان کوثر برای خرید چادر می‌روند و دو چادر هم شکل برای آنها می‌دوزند. در روز جشن تکلیف چادر نرگس و کوثر که از او کوچک‌تر است با هم عوض می‌شود و نرگس در مدرسه متوجه می‌شود که چادرش کوتاه است و به خانه برمی گردد و بالاخره چادرش را می‌گیرد ولی ...

آیلین باقری، نازنین زهرا متقیان، زهرا نجفی، شیما افسری و ریحانه متقیان در فیلم تلویزیونی «نردبان» هنرنمایی کرده‌اند.

*پویانمایی سینمایی «پاندا مسافر آفریقا» به کارگردانی «ریچارد کلاوس و کارستن کیلریک»، جمعه ۸ خرداد ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.

در این پویانمایی خواهیم دید: در سرزمینی آرام و بی تنش، اژد‌های بزرگ برای رفتن به سفر، پسر کوچک خود ژیلانگ که قادر به پرواز و نفس یخی نیست را به خانواده پانگ که دوستان او هستند می‌سپارد. در حین بازی، ژیلانگ توسط یک بوزینه و تمساح ربوده شده و با کشتی راهی دریا می‌شوند. پانگ که شاهد ماجراست فرصت را از دست نداده و با یک کشتی دیگر به دنبال آنها به راه می‌افتد. او که دزدکی سوار کشتی شده در بین راه دل ناخدا را به دست آورده و سپس او را از طوفان نجات می‌دهد. ناخدا او را به آفریقا می‌رساند و گردنبند طلای خود را به پانگ می‌دهد. یک میمون حقه باز به نام جوجو به طمع گردنبند؛ پانگ را گول زده و به نزد گروه شترمرغ می‌برد که کارش تعلیم حیوانات برای رقص و نمایش است. اما پانگ از آنجا گریخته و به خواهش جوجو، او را نیز با خود می‌برد و ادامه ماجرا.

شبکه امید

*فیلم سینمایی «پسران کونگ فو کار ۲» به کارگردانی «شِنگ تائو و وی وانگ»، چهارشنبه ۶ خرداد ساعت ۱۷:۰۰، پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی لین کیونان، ژانگ شونیو و بی یان لئونگ کار؛ درباره پسربچه‌ای به نام لیوشان است که در خارج از کشور زندگی می‌کند. او به دلیلِ شلوغ کاری و شیطنت‌های زیاد از اکثر مدرسه‌های محله سکونت شان اخراج می‌شود. پدر و مادر لیوشان تصمیم می‌گیرند تا او را به چین برگردانند تا هم در آنجا با دایی خود یوان لی زندگی کند و هم در مدرسه‌ای که دایی اش در آنجا کار می‌کند درس بخواند. در فرودگاه با سارقانی مواجه می‌شود که یک چمدان فلزی را از خواهر و برادری که با تبهکاران همکاری می‌کنند می‌دزدند و لیوشان با تلاش زیاد چمدان را از سارقان پس می‌گیرد، اما می‌بیند که در آن فقط یک خرگوش است! خرگوش را با خود به منزل دایی یوان لی می‌برد و ..

*پویانمایی سینمایی «جریان هوای آبی» به کارگردانی «ماساکی تاچیبانا»، پنج‌شنبه ۷ خرداد ساعت ۱۷:۰۰، پخش خواهد شد.

در این پویانمایی خواهیم دید: تاماکی تسورو، دختر دبیرستانی شادابی است که برای شروع دوره دانشگاهی عازم دانشگاه آئوناگی می‌شود. یک روز، او در حیاط دانشگاه مشغول بازی تنیس، ناگهان با گلایدری که در حال انتقال از جایگاه بود برخورد می‌کند و بال آن شکسته می‌شود. هزینه خسارت وارده دو میلیون ین می‌شود که از پرداخت آن عاجز است لذا با موافقت مربی به عنوان دستیار به باشگاه هوانوردی انجمن ورزشی دانشگاه می‌پیوندد. در حین خدمت در این باشگاه بیشتر مورد توجه مربی جوان قرار می‌گیرد و به خوبی پرواز کردن با گلایدر را می‌آموزد. مربی که از یک طرف تحت فشار اسپانسر مسابقات برای جبران خسارت و از طرف دیگر به مادر بیمارش در آلمان فکر می‌کند، ژاپن را ترک می‌کند و همین مسئله باعث افت انگیزه و روحیه اعضای باشگاه من جمله تاماکی می‌شود. تاماکی تصمیم می‌گیرد که ...

*فیلم سینمایی «تندیس موفقیت، ریاضی پشت سرشه» به کارگردانی «ویک واگ»، جمعه ۸ خرداد ساعت ۱۷:۰۰، پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی ویکرام گوکاله، گانش یاداو و کیشور کادام خواهیم دید: اگر نمی‌توانید صداقت را در خانه خود پرورش دهید، هیچ حقی برای موعظه چنین ارزش‌هایی به جامعه ندارید. آپاتوسار، یک معلم مشهور ریاضیات در کنکان، این نکته را در کل زندگی خود مجسم کرده است. او به نوه خود واکراتوند که از مفاخر ریاضی است بسیار علاقه‌مند است. این دو دچار چالش‌هایی می‌شوند که ...

شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

*فیلم سینمایی «آقای شارمای با نمک» به کارگردانی «ریشی کاپور»، چهارشنبه ۶ خرداد ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه سلامت پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی پارش راوال، ریشی کاپور و جوهی چوالا خواهیم دید: ویجی شارما که در یک شرکت تولیدی کار می‌کرده بازنشسته شده است. او همسرش را از دست داده و با دو پسرش زندگی می‌کند و به خاطر آشپزی کردن در سال‌های متمادی دست پخت خیلی خوبی دارد. پسر بزرگش رینکو قرار است ازدواج نماید و یک خانه پیش خرید کرده است ولی سازنده‌ها بدقولی کرده و خانه را تحویل نمی‌دهند. شارما که در دوران بازنشستگی احساس کسالت می‌کند به توصیه یکی از دوستانش در مهمانی‌ها مشغول آشپزی می‌شود و این مسئله را از بچه هایش پنهان نگه می‌دارد. تا این که در یک دورهمی خانوادگی فیلمی از او که مشغول آشپزی است لو می‌رود و بچه هایش این مسئله را می‌فهمند و رینکو احساس شرم می‌کند و با پدرش دعوا می‌کند که ...

*فیلم سینمایی «با تو آموختم ۲» به کارگردانی «جیان لوکاماریا تاوارلی»، جمعه ۸ خرداد ساعت ۱۰:۰۰، پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جیان مارکو توتری، ماسیو یاجیو و پائولا گارتکسی آمده است: ماریا دختری است که پس از اتمام تحصیلات دبیرستان تصمیم دارد وارد دانشکده پزشکی و جراحی شود. او اولین زنی است که در ایتالیا وارد این دانشکده می‌شود. نمره آزمون ورودی او خوب است لذا رییس دانشکده نمی‌تواند از پذیرش او سرباز زند. ورود به دانشکده همان طورکه پدر ماریا پیش بینی می‌کرد مشکلاتی به همراه دارد؛ چرا که کسی به او به عنوان یک دانشجو توجهی نمی‌کند، اما همچنان مصمم و استوار است.

شبکه فراتر (۴k)

*پویانمایی سینمایی «فردیناند» به کارگردانی «کارلوس سالدانها»، پنج شنبه ۷ خرداد ساعت ۱۳:۰۰، پخش خواهد شد.

داستان این پویانمایی با فردینارد در دوران بچگی آغاز می‌شود. او در کنار سایر گوساله‌ها در کاسا دل تورو (خانه گاوها) بزرگ می‌شود، در حالی که بقیه گوساله‌ها رویای قهرمان گاوبازی را در سر می‌پرورانند. فردینارد، اما عاشق گل و گیاه است و ترجیح می‌دهد زیر درخت بلوط بنشیند و به گل‌ها بو کند. فردینارد تلاش می‌کند به آنها ثابت کند که نیازی به جنگیدن نیست و می‌توان زندگی آرامی داشت. آنها تصمیم می‌گیرند فرار کنند. در طول مسیر، آنها با یک تیم از حیوانات آشفته (شامل سه خوک، یک روباه و یک مرغ) آشنا می‌شوند که به آنها کمک می‌کنند، اما.

*فیلم سینمایی «بیگانه - میثاق» به کارگردانی «ریدلی اسکات»، جمعه ۸ خرداد اعت ۱۳:۰۰، پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی مایکل فاسبندر، کاترین واترستون و دنی مک‌براید آمده است: فضاپیمایی که خدمه آن موقتا به خواب عمیقی فرو رفته‌اند ماموریت دارد سیاره مناسبی برای زندگی ۲۰۰۰ مهاجری که در سفینه به خواب رفته‌اند، پیدا کند. در این میان تنها یک ربات به نام والتر بیدار است که کنترل فعالیت‌های سفینه را بر عهده دارد. اما با بروز یک مشکل، خدمه زودتر از زمان موعد از خواب بلند می‌شوند و تصمیم می‌گیرند تا به سیاره ناشناخته‌ای که در نزدیکی آنهاست سفری اکتشافی داشته باشند تا ببینند که شرایط در این محل چگونه است. اما آنها با ورود به این سیاره با موجود ناشناس و درنده خویی مواجه می‌شوند که ...