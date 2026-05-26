در آستانه عید قربان خیر گنبدی ۸۵ راس گوسفند ذبح و بین مددجویان توزیع می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، در آستانه عید قربان نیکوکار گنبدی حاج پیغمبرقلی سعادت نژاد ۸۵ راس گوسفند یعنی ۲۰ راس گوسفند بیشتر از پارسال ذبح و بین مددجویان توزیع می کند .
خیر گنبدی گفت: سال ۱۳۷۳ انفاق در راه خدا را با قربانی کردن یک راس گوسفند و توزیع بین نیازمندان آغاز کرده و هر سال این سنت حسنه را در روز عرفه انجام می دهد.
حاج پیغمبرقلی سعادت نژاد افزود: گوسفند های قربانی در ۵۰۰ بسته ۳ کیلو گرمی بسته بندی و سپس به دست نیارمند می رسد.