به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، در آستانه عید قربان نیکوکار گنبدی حاج پیغمبرقلی سعادت نژاد ۸۵ راس گوسفند یعنی ۲۰ راس گوسفند بیشتر از پارسال ذبح و بین مددجویان توزیع می کند .

خیر گنبدی گفت: سال ۱۳۷۳ انفاق در راه خدا را با قربانی کردن یک راس گوسفند و توزیع بین نیازمندان آغاز کرده و هر سال این سنت حسنه را در روز عرفه انجام می دهد.

حاج پیغمبرقلی سعادت نژاد افزود: گوسفند های قربانی در ۵۰۰ بسته ۳ کیلو گرمی بسته بندی و سپس به دست نیارمند می رسد.