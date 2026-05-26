رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: تسهیلات جدید برای تکمیل زنجیره نوآوری و فناوری از طریق امضای تفاهم نامه با وزارت علوم در نطر گرفته شده است.
اصغر نورالله زاده رئیس صندوق نواوری و شکوفایی در حاشیه نشست هم اندیشی و تبیین برنامههای های راهبردی توسعه فناوری و نواری در پارکهای عام و فناوری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: یکی از بندهای تفاهم نامهای که امروز با وزیر علوم تحقیقات فناوری گفت: یکی از بخشهای مهم این تفاهم نامه توسعه زیست بوم فناوری و ایجاد ظرفیت برای گرنتها و پایان نامههای که برای تجاری سازی محصولات در نظر گرفته شده است
وی افزود: البته بخشی از این تسهیلات برای پارکهای علم و فناوری در نظر گرفته شده است
وی افزود:بخشی از این تسهیلات هم برای ایجاد برجهای فناوری و تکمیل زنجیره فناورانه در نظر گرفته شده است.