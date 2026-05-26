به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس حوزه قضایی شهرستان پلدشت گفت: در آستانه عید سعید قربان ۲۶ بسته معیشتی بین خانواده‌های زندانی این شهرستان توزیع شد.

رئیس حوزه قضایی شهرستان پلدشت گفت: برای دستگیری از خانواده‌های زندانی در آستانه عید سعید قربان به عمت انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان ۲۶ بسته معیشتی بین خانواده‌های زندانی توزیع شد.

حجت الاسلام پور آذر خاطر نشان کرد: هربسته به ارزش ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال شامل گوشت. برنج. روغن و حبوبات است که در مجموع ۲۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال با کمک خیرین و انجمن حمایت از زندانیان شهرستان هزینه شده است.