فیلم کوتاه «مترجم» در دهمین دوره جشنواره San Antonio آمریکا با آثاری از روسیه، پاناما، مکزیک و اسپانیا در بخش بهترین فیلم کوتاه اجتماعی به رقابت میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم کوتاه «مترجم» نخستین ساخته میلاد شیری است که نویسندگی آن را نیز بر عهده داشته است. داستان این فیلم درباره زنی به نام رویا است که برای مراقبت از پدرشوهر مبتلا به آلزایمر خود، از شغلش استعفا داده و مسئولیت نگهداری او را در خانه بر عهده میگیرد اما در یکی از روزها، به دلیل سهلانگاری، پدرشوهرش از خانه خارج میشود. این اتفاق، رویا و همسرش را با چالشهای غیرقابل باوری روبرو میسازد...
در این فیلم، پادینا کیانی، امیرحسین رضازاده، غزاله امیری و زندهیاد حاتم مشمولی به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم کوتاه «مترجم» به تهیه کنندگی مهدی شیری ساخته شده است.