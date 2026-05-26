به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حمید بورد با بیان اینکه بازسازی در عسلویه و دیگر نقاطی که دچار حادثه شده بودند آغاز شده، به شروع عملیات آواربرداری در چهار پالایشگاه گازی آسیب دیده پارس جنوبی، اشاره و تصریح کرد: در تلاشیم تا فاز به فاز این واحد‌ها را عملیاتی و به مدار تولید برگردانیم.

معاون وزیر نفت ادامه داد: این طرح در قالب فعالیت مشترک میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران تعریف شده و خوشبختانه با سرعت مطلوبی در حال اجراست.

بورد تأکید کرد: افزون بر بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده، افزایش ضربتی تولید از دیگر میادین نیز در دستور کار قرار دارد تا حداقل فشار به شبکه گاز وارد شود.