معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا از شناسایی و دستگیری اعضای دو باند کلاهبرداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ دوم جواد مختاررضایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا گفت: در پی وصول شکایات متعدد، کارشناسان پلیس موفق شدند با اقدامات پیچیده فنی، ۵ متهم اصلی را در قالب دو باند مجزا شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: این افراد با استقرار در نقاط پرتردد نظیر بازار‌های میوه و تره‌بار، از دستگاه‌های کوچکی که شبیه دستگاه‌های کارتخوان (پوز) است استفاده کرده و اطلاعات مغناطیسی کارت مشتریان را کپی می‌کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با اشاره به اینکه تاکنون ۸۰ فقره شکایت به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در این پرونده محرز شده است، تصریح کرد: با توجه به گستردگی فعالیت این باندها، شناسایی سایر مالباختگان احتمالی همچنان در دستورکار قرار دارد. این عملیات که به دلیل تقارن با ایام جنگ تحمیلی سوم با حساسیت ویژه‌ای دنبال شد، منجر به اعتراف متهمان به جرایم ارتکابی شده است.

سرهنگ مختاررضایی با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان گفت: اصلی‌ترین لایه دفاعی در برابر دستگاه‌های اسکیمر، وارد کردن رمز توسط خودِ مشتری است؛ بنابراین شهروندان باید شخصاً رمز را روی دستگاه «پین‌پد» (PinPad) وارد کرده و از اعلام آن به فروشنده جداً خودداری کنند.

وی ادامه داد: برای خرید‌های روزمره حضوری، حتماً باید از کارتی با موجودی محدود استفاده شود و حساب‌های اصلی و پرموجودی از کارت‌های خرید روزانه کاملاً تفکیک شوند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، امنیت کل دارایی فرد به خطر نیفتد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا افزود:اقداماتی نظیر تغییر دوره‌ای رمز اول و فعال‌سازی سرویس پیامک بانکی، نقشی کلیدی در مدیریت امنیت حساب و اطلاع سریع از تراکنش‌های مشکوک دارند.

سرهنگ مختاررضایی از عموم مردم درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه تجهیزات اضافه یا مشکوک روی دستگاه‌های پوز، مراتب را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا نشانی policefata.ir گزارش کنند.