گل‌های شقایق همدان؛ فرش سرخ شقایق‌ها و بنفش اسطوخودوس

با رسیدن بهار، حاشیه جاده‌های استان همدان با رویش گل‌های شقایق و اسطوخودوس، به تابلویی رنگارنگ از سرخ و بنفش تبدیل شده است؛ چشم‌اندازی که زیبایی طبیعت این استان را برای رهگذران دوچندان کرده است .
عکاس :ماجده شیردل
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ - ۱۳:۴۵
