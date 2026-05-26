کارشناس هواشناسی گفت: امروز و فردا (سه شنبه و چهارشنبه ۵ و ۶ خرداد) شاهد وزش باد شدید و در برخی مناطق گرد و خاک در استان قم خواهیم بود.

وزش باد شدید و گرد و خاک در استان قم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز و فردا آسمان صاف در برخی ساعات همراه با وزش باد شدید با سرعت ۷۵ کیلومتر بر ساعت و در برخی مناطق گرد و خاک خواهد بود.

سعید اسماعیلی افزود: روز پنجشنبه هم شاهد ورود گرد و خاک از کشور عراق به استان هستیم.

وی گفت: روز جمعه و شنبه هم وزش باد شدید و گرد و خاک خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی از افزایش تدریجی دمای هوا تا پایان هفته و رسیدن دمای هوای روزجمعه به ۴۱ درجه سانتیگراد خبر داد و گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۴ درجه، فردا ۳۶ درجه، روز پنجشنبه ۳۸ درجه و روز جمعه ۴۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.