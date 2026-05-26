رئیس فدراسیون دوچرخهسواری گفت: سه سهمیه برای رکابزنان کشورمان به منظور حضور در رقابتهای آسیایی ناگویا اختصاص یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیمابه نقل از رسانه کمیته ملی المپیک، رسول اسدی، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری، در پایان نشست تخصصی بازیهای آسیایی ناگویا اظهار داشت: «دومین جلسهای بود که ابعاد فنی مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نهایتاً با توجه به سوابق نتایج و عملکرد فدراسیون، دو سهمیه برای اقایان در بخش جاده و پیست و یک سهمیه برای بانوان در بخش جاده به ما اختصاص یافت.»
وی افزود: «از تشکیل جلسات فنی و تحلیلی کمیته ملی المپیک تشکر میکنم. این جلسات هرچند ما را به چالش میکشد، اما در تصمیمگیری نهایی کمک میکند و راه روشنی پیش روی فدراسیونها قرار میدهد.»
اسدی با بیان اینکه امیدوار است پاسخگوی اعتماد ایجادشده باشند، گفت: «امیدواریم با کسب مدال بتوانیم پاسخگوی آن اعتماد باشیم.»
رئیس فدراسیون دوچرخهسواری در خصوص برنامه آمادهسازی تصریح کرد: «در بخش بانوان، پس از نهایی شدن نماینده، در اسرع وقت در مسابقات مختلف شرکت خواهند کرد. در بخش آقایان، آرش میرباقری در قالب تیم اسپورتوتو ترکیه به مسابقاتش ادامه میدهد و علی لبیب در قالب تیم باشگاهی در چین رکاب خواهد زد. سعی میکنیم اردوهای هماهنگی داشته باشیم و تا حد امکان مشکلات تجهیزاتی را حل کنیم تا در بهترین شرایط ممکن در ناگویا حاضر شویم.»