رئیس ستاد اقامه نماز استان بوشهر از برگزاری اجلاس استانی نماز در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت الاسلام عباس خشنود از برگزاری اولین نشست فصلی این ستاد با محوریت ارزیابی عملکرد ادارات در سال ۱۴۰۴ و تبیین برنامههای سال ۱۴۰۵ خبر داد.
وی اظهار داشت: نخستین جلسه جمعی سال جاری با هدف بررسی دقیق عملکرد دستگاههای اجرایی استان در حوزه ترویج فرهنگ نماز در سال ۱۴۰۴ برگزار شد. در این جلسه، موارد ناظر بر برنامههای ابلاغی، ارزیابی دقیق ادارات و مفاد تفاهمنامههای بومی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
خشنود با اشاره به اهمیت ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیتها افزود: انتظار میرود با برنامهریزیهای صورت گرفته برای سال ۱۴۰۵، تمامی مجموعهها توجه ویژهای به ابعاد کیفی و کمی برنامهها داشته باشند تا شاهد کسب نتایج مطلوب و اثرگذاری معنوی بیشتر در سطح جامعه باشیم.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت برگزاری اجلاس استانی نماز گفت: بنا به دلایل مختلف، اجلاس استانی در سال ۱۴۰۴ برگزار نشد، اما با برنامهریزیهای صورت گرفته، این وقفه در سال جاری جبران خواهد شد.
رئیس ستاد اقامه نماز استان بیان کرد: مکاتبات لازم با استاندار بوشهر انجام شده است تا در اولین فرصت، مقدمات برگزاری اجلاس استانی نماز فراهم شود تلاش میکنیم امسال این اجلاس با محتوایی غنی و به شکلی باشکوه برگزار گردد تا گام موثری در مسیر اعتلای فرهنگ نماز در استان برداشته شود.