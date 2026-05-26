به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همزمان با دهه هشتم تجمعات مردمی در کنار ساختمان هدف حمله در جنگ تحمیلی سوم، پویش جان‌فدا با ۳۲ میلیون ثبت‌نام، مرحله آموزش میدانی انواع سلاح، دفاع شخصی و امداد و نجات را آغاز کرد.

مهم‌ترین بخش این مرحله، آموزش نحوه کار با اسلحه کلاشینکف است و داوطلبان زن و مرد، ابتدا با قطعات و اجزای اسلحه آشنا می‌شوند و سپس نحوه گرفتن صحیح، قرارگیری نشانه، خشاب بستن و هدف‌گیری را تمرین می‌کنند.

در بخش دیگری از موکب خیابان باهنر دفاع شخصی، تکنیک‌های خلع سلاح، مشت زنی، دفاع در برابر سلاح سرد و گرم، رها شدن از گارد حریف و حرکات رزمی پایه را آموزش می‌دهند.

سومین بخش آموزش‌ها نیز به امداد و نجات اختصاص دارد.

در این غرفه، شرکت‌کنندگان نحوه احیای قلبی، پانسمان زخم‌های عمیق، استفاده از تورنیکه برای بند آوردن خونریزی شدید، و حمل سریع مجروح از منطقه خطر را فرا می‌گیرند.

تجمعات شبانه خیابان باهنر که از هشتاد شب پیش بدون وقفه ادامه دارد، حالا به یک قرارگاه آموزشی تمام‌عیار تبدیل شده است جایی که مردم، بدون تشریفات و تشک‌های نرم باشگاهی، روی زمین سخت، زیر پرچم و کنار آوار، برای سخت‌ترین روز‌های ممکن آماده می‌شوند.