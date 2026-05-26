امروز: -
آسمان خلیج فارس این روزها در رصد سامانههای پیشرفته پدافندی است، سامانههایی که ارتش و سپاه مشخصات آن را منتشر نکردهاند، اما قادرند پهپادهای رادار گریز دشمن را کشف، رهگیری و منهدم کنند.
به گزارش خبرگزای صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این زمینه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد؛ ارتش تروریستی آمریکا در ادامه ماجراجوییهای مداخله گرایانه در منطقه و رفتارهای متجاوزانه، در منطقه خلیج فارس وارد حریم هوایی ایران شد و یگانهای پدافندی سپاه پاسداران در راستای دفاع از حریم سرزمینی کشورمان پس از پایشهای اطلاعاتی دقیق، یک فروند پهپاد MQ۹ را شناسایی و ساقط کرد.
همچنین با شلیک به یک فروند پهپاد RQ۴ و جنگنده متجاوز F۳۵ آنان را وادار به فرار و خروج از حریم سرزمینی کرد.
سپاه پاسداران نسبت به هرگونه نقض آتش بس از سوی ارتش متجاوز آمریکا هشدار داده و حق پاسخ متقابل را برای خود مشروع و قطعی میداند.
