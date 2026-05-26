در مراسمی برای نخستین بار از ۸۶ برگزیده شامل ۵۰ مربی فعال، ۲۴ کارشناس اداره تعلیم و تربیت کودک و ۱۲ نوآموز برتر جشنواره «گرافیک ارگانیک» استان لرستان تجلیل به عمل آمد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیر کل اموزش و پرورش استان لرستان در مراسم تجلیل از کارشناسان تعلیم‌وتربیت کودک در لرستان، اظهار داشت: کودکستان‌ها پایه‌ریز زیربنای جامعه هستند و شخصیت نوآموز در این دوره حساس شکل می‌گیرد، لذا شغل شما نه یک حرفه صرف، بلکه رسالتی بااهمیت و جایگاهی بسیار والا است.

سید عیسی سهرابی با تمایز قائل‌شدن بین «تعهد» و «تعلق» سازمانی، افزود: تعهد امری ذهنی و قراردادی است، اما ما به دنبال ایجاد تعلق سازمانی هستیم، یعنی پیوندی از جنس قلب، روح و احساس یگانگی با مجموعه. موفقیت ما زمانی محقق می‌شود که تمامی مربیان و مؤسسان، خود را جزئی جدایی‌ناپذیر و حیاتی از پیکره عظیم آموزش‌وپرورش بدانند.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، با برشمردن دو آسیب جدی در این حوزه، تصریح کرد: نخستین آسیب، نگاه استخدامی صرف است. مربی پیش‌دبستانی برای ما فراتر از یک معلم است و نباید این جایگاه والا را صرفاً پلی برای استخدام رسمی دید. دومین چالش، نگاه «نگه‌داری محور» به کودکستان است؛ درحالی‌که اینجا عرصه شکل‌گیری شخصیت و پایه‌گذاری آینده و امید کشور است، و تنها محلی برای نگهداری چندساعته کودکان نیست.

سهرابی همچنین با اشاره به دستاورد‌های علمی و دفاعی کشور، تصریح کرد: عزت و سربلندی امروز ما در عرصه‌های مختلف، حاصل تربیت جوانانی است که روزی در دستان شما مربیان رشد یافته‌اند. اگر ما زمینه را برای بروز استعداد‌ها فراهم کنیم، کار‌های بزرگی رقم خواهد خورد.

وی از پیگیری‌های ویژه برای رفع دغدغه‌های معیشتی مربیان خبر داد و گفت: با تعاملات صورت‌گرفته، موضوع بیمه بیکاری مربیان با شرایط قانونی حل شده است. همچنین مربیانی که دارای گواهی مهارت در حوزه‌های فرهنگی و هنری هستند، می‌توانند از تسهیلات خوداشتغالی بهره‌مند شوند.

مدیر اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش لرستان نیز در این مراسم به ارائه گزارشی از عملکرد این اداره پرداخت و گفت: در سال تربیتی گذشته، بیش از ۲ هزار کودکستان مجوز فعالیت دریافت کردند که از این تعداد ۱۷۷۰ واحد فعال بوده و میزبان ۳۲ هزار نوآموز در سراسر استان بوده‌اند.

زیبا رضایی الوار، به فعالیت‌های خلاقانه در ایام حساس اشاره کرد و افزود: اجرای پویش رجزخوانی، جشنواره گرافیک ارگانیک، تولید محتوا‌های آموزشی و انیمیشن، و قصه‌گویی‌های شبانه در فضای مجازی، تنها بخشی از تلاش‌های مربیان ما در مسیر استمرار آموزش و تربیت بوده است.

عنایت صادقی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم‌آباد، هم با اشاره به فعالیت ۲۰۰ کودکستان در این ناحیه، بر رویکرد «نتیجه‌محوری» و کارکرد ملموس این مراکز در آماده‌سازی کودکان برای ورود به دبستان تأکید کرد.



فلوت‌نوازی هنرمندانه «نیلرام قلابی» و شاهنامه‌خوانی حماسی «بهار بهاروندی» حال و هوایی متفاوت به این مراسم بخشید.