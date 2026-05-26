پخش زنده
امروز: -
وزارت کشور افغانستان از آماده باش کامل نیروهای امنیتی برای تامین امنیت کامل عید قربان در ان کشور خبر داد .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی وزارت کشور افغانستان اعلام کرد: نیروهای امنیتی افغانستان برای تأمین امنیت روزهای عید سعید قربان در آماده باش کامل قرار دارند.
در آستانه عید سعید قربان، وزارت کشور افغانستان اعلام کرده است تدابیر ویژه امنیتی در سراسر این کشور اتخاذ شده است و نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت شهروندان در روزهای عید، در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت کشور افغانستان با انتشار نوار ویدیویی گفته است برنامههای ویژه امنیتی برای تأمین امنیت نمازگزاران، عیدگاهها، مساجد، بزرگراه ها، پارکها و سایر اماکن عمومی تدوین شده و در نقاط مختلف کشور عملی خواهد شد. به گفته وی، حضور گسترده نیروهای امنیتی در مناطق مزدحم و تفریحی با هدف جلوگیری از تهدیدات احتمالی و تأمین فضای امن برای برگزاری مراسم عید در نظر گرفته شده است تا شهروندان بتوانند روزهای عید را با آرامش سپری کنند.
سخنگوی وزارت کشور افغانستان، تأمین امنیت نماز عید را از اولویتهای نیروهای امنیتی این کشور اعلام کرد. قانع از جوانان و نوجوانان خواسته است بهمنظور حفظ آرامش عمومی و جلوگیری از آزار و اذیت مردم، از استفاده ترقه و سایر مواد آتشزا خودداری کنند و در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی میشود.
فردا چهارشنبه نخستین روز عید سعید قربان در افغانستان است و براساس اعلام رسمی حکومت این کشور، نماز عید در مساجد و عیدگاههای سراسر این کشور اقامه میشود.