پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل ستاد دیه خراسان جنوبی: ۲۰۷ زندانی جرائم غیر عمد و خانوادههای آن ها، چشم به راه کمکهای خیران برای آزادی از زندان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حسین پور با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان با اشاره به ۵ خرداد روز حمایت از خانواده زندانیان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۵۰۰ سبد غذایی بین خانواده زندانیان توزیع، اجاره خانه ۲۸ خانواده پرداخت و ۸۹ هزینه بهداشتی و درمانی پرداخت شده است.
وی افزود: امسال با وضعیت جنگ جشن گلریزان را نتوانستیم برگزار کنیم و اکنون ۲۰۷ زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای استان داریم که برای آزادی نیازمند حمایت مردم و خیران هستند.
مدیر عامل ستاد دیه خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال ۳میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان گذشت شاکی و آزادسازی ۲۰ زندانی جرائم غیر عمد را در استان داشتیم.
حسین پور افزود: مردم میتوانند کمک هایخود را به شماره کارت ستاد دیه
۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۰۹۳۹۸ به هر مبلغی واریز کنند و یا مراجعه حضوری به دفتر ستاد دیه داشته باشند.
وی همچنین از صنایع و کارخانهها خواست در این امر یاری رسان باشند تا زندانیان به آغوش خانوادههای خود بازگردند.
مدیر عامل ستاد دیه خراسان جنوبی گفت: ۳۰ پرونده آماده از مجموع ۲۰۷ پرونده زندانی داریم که به محض دریافت کمک ها، آزادسازی آنها انجام میشود.
حسین پور افزود: هزینههای تشریفات در مراسمهای عروسی یا عزا را میتوان برای آزادیی زندانی اهدا کرد و بنابراین از هم استانیها میخواهیم مبلغ این کار را صرف آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد کنند.