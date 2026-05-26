با توجه به استقبال و درخواست عکاسان و علاقه‌مندان برای مشارکت گسترده‌تر، دبیرخانه مسابقه ملی عکاسی «قابی برای وطن» اعلام کرد مهلت ارسال آثار به این رویداد به مدت دو هفته تا تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری مرکز فرهنگی هنری آموزشی دارالفنون مسابقه عکاسی «قابی برای وطن» را به منظور ثبت حماسه تاریخی حضور وحدت‌آفرین ملت پرافتخار ایران در تکمیل حلقه دفاع ملی از میهن اسلامی در مقابل حملات وحشیانه آمریکایی صهیونی، در سطح ملی برگزار می‌کند. بنا به استقبال شرکت کنندگان مهلت ارسال آثار به مسابقه عکاسی «قابی برای وطن» تا ۱۵ خرداد ماه تمدید شد.

ثبت جلوه‌های انسجام و وحدت ملی در شرایط جنگی کشور، حضور باشکوه مردمی در خیابان‌ها و میادین اصلی شهرها، حضور گسترده در راهپیمایی‌های وحدت‌بخش و تشییع باشکوه شهیدان سرافراز و پرافتخار وطن در جنگ رمضان، ثبت برنامه‌های فرهنگی هنری در سطح پارک‌ها، فرهنگسراها، مراکز فرهنگی هنری که توسط نهاد‌های فرهنگی هنری و تشکل‌های خودجوش مردمی با موضوعات «جنگ رمضان» و روحیه شهامت، ایستادگی و وطن دوستی ملت پر افتخار ایران از محور‌های مسابقه است.

شرایط اعلام شده برای شرکت در این رقابت به شرح ذیل است؛ عکس‌ها باید متعلق به ارسال‌کننده باشد، به این معنی که اگر حین فرایند بررسی و داوری خلاف این امر مشخص شد عکس از دور مسابقه کنار گذاشته می‌شود. گستره جغرافیایی عکاسی تمام شهر‌ها و روستا‌های کشور عزیزمان است و هر موضوعی که حضور مردمی در جنگ رمضان را پوشش دهد مورد پذیرش خواهد بود. حتما همراه با ارسال عکس نام، نام خانوادگی، نام پدر و شماره ملی و تلفن همراهِ عکاس و اطلاعاتی در مورد موقعیت جغرافیایی عکس ارسال شود.

همچنین محدودیتی در ابزار عکاسی اعم از دوربین یا گوشی تلفن همراه وجود ندارد، اما لازم است عکس بدون فشرده‌سازی و به صورت فایل ارسال شود. هر عکاس می‌تواند حداکثر سه عکس یا یک مجموعه عکس شامل حداکثر ۱۰ عکس ارسال کند. رعایت اصول عکاسی از جمله کادر بندی، تنظیم نور و رنگ و همچنین مفهومی و روایت دار بودن عکس‌ها در داوری حاوی امتیاز خواهد بود.

دبیرخانه اعلام کرده که با توجه به ملاحظات امنیتی پرهیز از عکاسی در سایر موضوعات و همچنین عکاسی به وسیله دوربین تلفن همراه توصیه می‌شود.

دبیرخانه این رویداد در مرکز فرهنگی هنری دارالفنون، میدان انقلاب، خیابان جمالزاده جنوبی، خیابان کلهر، پلاک ۴۲. تلفن: ۴-۶۶۵۶۶۰۵۲ قرار دارد و شرکت کنندگان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام رسان بله از طریق شماره: ۰۹۹۱۹۶۰۸۵۹۰ ارسال کنند.