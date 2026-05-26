به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای باقری برای شرکت در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مقامات عالی امنیتی به مسکو عزیمت کرده و علاوه بر سخنرانی‌ در این کنفرانس، با تعدادی از مقامات سیاسی و امنیتی روسیه نیز دیدار خواهد بود.

علاوه بر این، ملاقات‌های دو جانبه با مقامات و نمایندگان شرکت‌کننده از دیگر کشورها نیز در برنامه سفر قرار دارد.

کنفرانس بین‌المللی امنیتی مسکو، مهمترین برنامه سالانه روسیه در حوزه امنیت منطقه‌ای و جهانی است که با حضور مقامات و نمایندگانی از کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی برگزار می‌شود.