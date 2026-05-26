معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز برای شرکت در چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مقامات عالی امنیتی وارد مسکو شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای باقری برای شرکت در چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مقامات عالی امنیتی به مسکو عزیمت کرده و علاوه بر سخنرانی در این کنفرانس، با تعدادی از مقامات سیاسی و امنیتی روسیه نیز دیدار خواهد بود.
علاوه بر این، ملاقاتهای دو جانبه با مقامات و نمایندگان شرکتکننده از دیگر کشورها نیز در برنامه سفر قرار دارد.
کنفرانس بینالمللی امنیتی مسکو، مهمترین برنامه سالانه روسیه در حوزه امنیت منطقهای و جهانی است که با حضور مقامات و نمایندگانی از کشورهای مختلف و سازمانهای بینالمللی برگزار میشود.