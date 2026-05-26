به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در آیینی یاد و خاطره ۴۲ شهید جنگ تحمیلی سوم با حضور خانواده معظم این شهدای گرانقدر در مصلی امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد.

قاسم جلیلی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی در این آیین با اشاره به این که این استان در طول جنگ تحمیلی سوم بیش از ۱۴۷ شهید را تقدیم اسلام و انقلاب کرد گفت: از این تعداد ۴۲ شهید منتسب به شهرستان ارومیه است که امروز شاهد برگزاری مجلس بزرگداشت این شهدای گرانقدر هستیم.

در این آیین حاضران و خانواده معظم شهدا بر ادامه دادن راه پر افتخار این شهدای گرانقدر تاکید کردند.