پخش زنده
امروز: -
در آیینی یاد و خاطره ۴۲ شهید جنگ تحمیلی سوم شهرستان ارومیه با حضور خانواده معظم این شهدای گرانقدر در مصلی امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در آیینی یاد و خاطره ۴۲ شهید جنگ تحمیلی سوم با حضور خانواده معظم این شهدای گرانقدر در مصلی امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد.
قاسم جلیلی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی در این آیین با اشاره به این که این استان در طول جنگ تحمیلی سوم بیش از ۱۴۷ شهید را تقدیم اسلام و انقلاب کرد گفت: از این تعداد ۴۲ شهید منتسب به شهرستان ارومیه است که امروز شاهد برگزاری مجلس بزرگداشت این شهدای گرانقدر هستیم.
در این آیین حاضران و خانواده معظم شهدا بر ادامه دادن راه پر افتخار این شهدای گرانقدر تاکید کردند.