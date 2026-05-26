پخش زنده
امروز: -
وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: در تفاهم نامه وزارت علوم با صندوق نواوری و شکوفایی۷ همت برای تجاری سازی محصولات و دستاوردهای فناورانه و احداث ۱۰ برج فناور در نظر گرفته شده است.
حسین سیمایی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در حاشیه نشست هم اندیشی وتببین برنامههای راهبردی پارکهای علم و فناوری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: دانشگاهها هم در جنگ و هم در پسا جنگ نقش موثری در توسعه کشور دارند و شرکتهای دانش بنیان در امتداد دانشگاه شکل گرفته است و باید تقویت شود و ارتقا پیدا کند
وی افزود:در این نشست امروز با مدیران پارکهای علم و فناوری، تفاهم نامهای با صندوق نواوری و شکوفایی برای اختصاص ۷ همت جهت تجاری سازی محصولات و دستاوردهای فناورانه برای تحقق و توسعه و احداث ۱۰ برج فناوری سرمایه گذاری شکل میگیرد
وی افزود: حمایت از پایان نامه دکتری و پایان نامههای مسئله محور در دستور کار قرار گرفته است