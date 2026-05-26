سرپرست حجاج ایرانی با حضور در بخش‌های مختلف مرکز پزشکی عرفات، از تلاش‌های صادقانه و مجاهدت‌گونه کادر درمان در شرایط خاص و فشرده ایام حج تقدیر کرد و گفت: خدمت به زائران بیت‌الله الحرام کاری ارزشمند و توفیقی الهی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام‌والمسلمین نواب، سرپرست حجاج ایرانی به همراه علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت و دکتر سیدعلی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت، با حضور در مرکز پزشکی مستقر در صحرای عرفات، از روند خدمت‌رسانی به زائران بیمار بازدید و از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان قدردانی کرد.

در این بازدید، سرپرست حجاج ایرانی با حضور در بخش‌های مختلف مرکز پزشکی عرفات، در جریان نحوه ارائه خدمات درمانی، رسیدگی به وضعیت حجاج بیمار و امکانات پیش‌بینی شده برای ایام تشریق قرار گرفت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین نواب در گفت‌و‌گو با پزشکان، پرستاران و نیرو‌های امدادی، خدمت به زائران بیت‌الله الحرام را کاری ارزشمند و توفیقی الهی دانست و از تلاش‌های صادقانه و مجاهدت‌گونه کادر درمان در شرایط خاص و فشرده ایام حج تقدیر کرد.

گفتنی است نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و مسئولان حاضر در این بازدید، از بخش‌های بستری، اورژانس و استراحتگاه‌های بیماران و داروخانه بازدید و با تعدادی از زائران بستری گفت‌و‌گو کردند.