پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بیمه سلامت آذربایجانغربی با اشاره به گستره خدمات این سازمان در استان، از پوشش بیمهای ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از شهروندان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فریده جعفری با بیان اینکه ۶۰ درصد از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، گفت: سازمان بیمه سلامت در بخش بستری تعرفه دولتی (افراد فاقد بیماری خاص) ۹۰ درصد و در بخش سرپایی ۷۰ درصد هزینههای درمانی بیمهشدگان را تقبل میکند.
او درباره حمایتهای ویژه این سازمان از بیماران خاص و مددجویان تصریح کرد: برای بیماران خاص در ۱۳۳ گروه بیماری و مددجویان، ۱۰۰ درصد هزینههای بستری در بخش دولتی و بیش از ۹۵ درصد هزینههای سرپایی و دارویی توسط بیمه سلامت پرداخت میشود.
جعفری با تأکید بر اینکه هر شهروندی که بدون پوشش بیمه پایه درمانی باشد، بالقوه تحت پوشش بیمه سلامت قرار میگیرد، افزود: دهکهای ۱ تا ۵ بهصورت رایگان تحت پوشش قرار میگیرند و دهکهای ۶ تا ۹ نیز از تخفیفات ویژهای در حق بیمه بهرهمند هستند.
او در خصوص مصوبه هیئت وزیران برای سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، تنها دهک دهم درآمدی ملزم به پرداخت کامل حق بیمه یکساله به مبلغ ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هستند.
مدیرکل بیمه سلامت استان با دعوت از شهروندان برای استعلام وضعیت بیمهای خود، گفت: هماستانیها میتوانند با مراجعه به «سامانه شهروندی» و یا شمارهگیری کد دستوری #۱۶۶۶*، از وضعیت پوشش بیمهای خود مطلع شوند. همچنین سامانه پاسخگویی ۱۶۶۶ آماده پاسخگویی به سوالات و نیازهای بیمهشدگان است.