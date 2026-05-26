فیلم نمایشخوانی «آرش» به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضایی برای نخستین بار در ایران، در روز شنبه نهم خرداد ساعت ۱۸ در سالن شماره یک این مجموعه به روی پرده خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این اجرا در ژوئیه سال ۲۰۱۳ (تیرماه سال ۱۳۹۲)، در دانشگاه استنفورد به صحنه رفته است.
«آرش» از نخستین نوشتههای بهرام بیضایی است که بارها در ایران و کشورهای مختلف اجرا شده است.
اجرای سال ۲۰۱۳ در استنفورد نخستینباری است که خود بیضایی این اثر را کارگردانی کرده است. مژده شمسایی و محسن نامجو نقشخوانان این اجرا بودهاند.