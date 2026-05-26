«خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد: پیوستن اسلامآباد به «توافق ابراهیم» برای عادی سازی روابط با اسرائیل قابل قبول نیست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، «خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پیوستن برخی از کشورهای اسلامی به توافق ابراهیم گفت: عادی سازی روابط با اسرائیل برخلاف اصول پاکستان است.
وی در گفتگویی تلویزیونی با شبکه سما گفت: ما به هیچ توافقی که با اصول و ایدئولوژیهای بنیادین ما در تضاد باشد نمیپیوندیم.
وزیر دفاع پاکستان با تاکید بر موضع دیرینه کشورش افزود: اسلامآباد تا زمانی که یک دولت مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای پیش از سال ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی تشکیل نشود، اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت.
خواجه آصف همچنین با اشاره به بی توجهی و پایبند نبودن به توافقهای منطقهای قبلی از جمله طرح صلح غزه گفت: چگونه میتوان با کسانی نشست که حتی برای یک روز هم نمیتوان به حرفشان اعتماد کرد؟
وی همچنین یادآور شد گذرنامه پاکستان حتی سفر به اسرائیل را مجاز نمیداند. وزیر دفاع پاکستان در پایان تاکید کرد موضع کشورش در قبال اسرائیل تغییری نکرده و هرگونه روند عادی سازی روابط را قابل قبول نمیداند.