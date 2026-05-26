رئیس شبکه بهداشت و درمان مرودشت از شناسایی و برخورد قانونی با یک دندان‌پزشک قلابی و فاقد مجوز رسمی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،ابراهیم شهریاری گفت: کارشناسان واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان مرودشت با بررسی‌های میدانی، در مطب یکی از پزشکان دندان‌پزشک، یک فرد که فاقد مجوز فعالیت بود را شناسایی کردند.

او افزود: بر اساس اعلام کارشناسان واحد نظارت بر درمان، این فرد بدون داشتن پروانه فعالیت رسمی از واحد نظارت بر درمان، در زمینه ارائه خدمات ارتودنسی دندان، لیمنت و روکش دندان به مراجعان فعالیت داشت که با هوشیاری کارشناسان شبکه، فعالیت غیرقانونی این فرد پیش از هرگونه آسیب جدی به سلامت مراجعان، کشف و متوقف شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان مرودشت، شناسایی و برخورد با متخلفان در حوزه سلامت را بخشی از برنامه‌های نظارتی مستمر این مجموعه برشمرد و اضافه کرد: تمامی خدمات درمانی در چارچوب قوانین و استاندارد‌های تعیین شده به شهروندان ارائه می‌شود.

شهریاری ادامه داد: این اقدام نظارتی نشان دهنده تعهد شبکه بهداشت و درمان مرودشت به حفظ سلامت عمومی و مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز افراد فاقد صلاحیت در حوزه درمان است.

او در ادامه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مرکز درمانی بدون مجوز، موضوع را به سامانه نظارتی ۱۹۰ اطلاع‌رسانی کنند.