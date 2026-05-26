آغاز پیشثبتنام استخدامی فراجا در سال ۱۴۰۵
پیشثبتنام استخدام در مقاطع مختلف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با توجه به شرایط جاری و لزوم تقویت کادر انسانی خود، فرآیند پیشثبتنام در مقاطع مختلف را به شرح زیر آغاز کرد:
مقطع درجهداری (مرد):
ثبتنام در تمامی استانهای کشور فعال است.
داوطلبان باید جهت انجام پیشثبتنام، بهصورت *مراجعه حضوری* به مدیریتهای گزینش و استخدام در استان یا یگان مربوطه اقدام کنند.
مقطع افسری دانشآموخته (مرد):*
دارندگان مدارک *کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد* میتوانند جهت اطلاع از رشتههای مورد نیاز، از طریق شماره تلفنهای اعلامی در کانال گزینش یا مراجعه حضوری به مراکز استخدامی سراسر کشور اقدام نمایند.
مقطع افسری محصل (مرد):
طبق تدابیر اتخاذ شده، ثبتنام در این مقطع فعلاً متوقف میباشد. هرگونه تغییر در وضعیت ثبتنام این رده، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.