مسجد صاحب‌الزمان (عج) شهرستان پردیس این روز‌ها علاوه بر برگزاری برنامه‌های عبادی و مذهبی، به مرکزی برای آموزش‌های آمادگی دفاعی و امدادی ویژه اقشار مختلف مردم تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به شرایط حساس منطقه و ضرورت افزایش آمادگی عمومی، دوره‌های آموزشی مختلفی با حضور جوانان، بانوان و خانواده‌ها در این مسجد برگزار می‌شود.

مسئولان برگزارکننده هدف از اجرای این دوره‌ها را افزایش سطح آگاهی، آرامش روانی جامعه و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی عنوان می‌کنند. حضور گسترده مردم در این برنامه‌ها نشان‌دهنده استقبال شهروندان از آموزش‌های عمومی و نقش‌آفرینی اجتماعی در مواقع تهدیدات دشمنان است. یکی از شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها گفت: «امروز همه ما وظیفه داریم در کنار حفظ آرامش جامعه، آمادگی لازم برای کمک به مردم و کشور را داشته باشیم.»

یکی دیگر از بانوان حاضر در این کلاس‌ها نیز با تأکید بر اهمیت آموزش‌های همگانی افزود: «این آموزش‌ها باعث افزایش اعتماد به نفس و آمادگی خانواده‌ها در شرایط خاص می‌شود.