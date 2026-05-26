جهانبخش و درگاهی به جمع اردونشینان تیم ملی فوتبال پیوستند
دو لژیونر دیگر به اردوی تیم ملی فوتبال ایران در آنتالیا کشور ترکیه اضافه شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، علیرضا جهانبخش و دنیس درگاهی دو بازیکن لژیونر فوتبال ایران به اردوی تیم ملی کشورمان در ترکیه اضافه شدند تا نفرات دعوت شده به تیم ملی تکمیل شود.
جهانبخش و درگاهی در تمرینات تیم حاضر خواهند شد تا خود را برای رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ آماده کنند.
تیم ملی فوتبال ایران هشتم خرداد در دیداری تدارکاتی در آنتالیای ترکیه به مصاف گامبیا خواهد رفت.