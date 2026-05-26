به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرضا گفت: ۱۶۰ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان در قالب نخستین کاروان راهیان نور با چهار دستگاه اتوبوس به دشت مهیار رفتند و از نزدیک معجزه الهی شکست نظامیان آمریکایی را مشاهده کردند.

فریبرز امیری افزود: راویان جنگ تحمیلی سوم برای دانشجویان دختر این کاروان به بیان جزئیات معجزه دشت مهیار پرداختند و سپس آنها از مقتل دانشجوی شهید محمد حسین حاج هاشمی در دشت مهیار دیدن کردند.

وی گفت: زیارت امامزاده شاهرضا و زیارت مقبره سردار شهید همت و بازدید از پژوهشکده دانشگاه صنعتی اصفهان از دیگر برنامه‌های این اردوی یک روزه بود.

فریبرز امیری ادامه داد: پیشتر هم برخی از خانواده‌های معظم شهیدان و خبرنگاران از محل شکست نظامیان آمریکایی بازدید کرده بودند.

فرماندار شهرضا افزود: با هماهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، طرح تبدیل منطقه دشت مهیار شهرضا به موزه دفاع مقدس و مقاومت در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: هدف ما این است که با تبدیل این پهنه به یک یادمان ملی، ضمن پاسداشت عملیات هوشیارانه نیرو‌های مسلح، این منطقه را به یکی از مقاصد اصلی کاروان‌های راهیان نور تبدیل کنیم تا نسل جوان با چشمان خود، نتیجه تعرض به حریم امن ایران اسلامی را مشاهده کنند.

فرماندار شهرضا ادامه داد: همچنین بر اساس اعلام وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مکان وقوع حماسه شکست عملیات موسوم به «خشم حماسی» دشمن در «دشت مهیار» شهرضا به‌عنوان اثری با شأن ملی و تاریخی، در فهرست میراث ملی دفاع مقدس کشور ثبت شد.

۱۶ فروردین ماه، ۲ فروند هواپیمای نظامی ترابری C ۱۳۰ و ۲ فروند بالگرد بلک هاوک ارتش آمریکا در جنوب اصفهان، دشت پرزان شهرضا منهدم شد.