زائران ایرانی بیت الله الحرام روز نهم ذی الحجه با شرکت در مراسم برائت از مشرکین؛ در قطعنامه‌ای، برائت خود را از نظام سلطه و رژیم صهیونیستی اعلام نموده و رهایی منطقه از اشغال آمریکا را شرط امنیت پایدار منطقه دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم برائت از مشرکین با قرائت قطعنامه‌ای در صحرای عرفات پایان یافت.

امروز نهم ذی‌الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری (مصادف با ۵ خرداد ۱۴۰۵)، در این قطعنامه که با عنوان «برائت از مشرکین» منتشر شد، حجاج بیت‌الله‌الحرام ضمن حمد و سپاس از خداوند متعال برای توفیق حضور در سرزمین مقدس، مواضع قاطع و اصولی خود را در ۶ بند اعلام کردند.

در بند اول این قطعنامه، حجاج نسبت به توطئه و تهاجم نرم همه‌جانبه نظام سلطه جهانی که در صدد از بین بردن بنیان‌های اعتقادی است، اعلام خطر کردند و بر ضرورت پایبندی به معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) تأکید نمودند.

همچنین در بند دوم، با این اعتقاد که حمله به هر بخش از جهان اسلام، حمله به قلمرو کشور‌های اسلامی است، از سیاست‌های استکباری آمریکا و رژیم منحوس و کودک‌کش صهیونیستی مبنی بر ایجاد تفرقه میان مسلمانان، برائت و انزجار خود را اعلام کردند.

زائران ایرانی در بند سوم، موضوع فلسطین را همچنان مسئله اصلی جهان دانستند و معتقدند تنها راه آزادی قدس، مقاومت مردم مظلوم آن سرزمین و حمایت همه‌جانبه امت اسلامی است. آنها با اشاره به نسل‌کشی و جنایات رژیم پلید صهیونیستی در غزه، خواهان قطع هرگونه رابطه کشور‌ها با این رژیم سفاک و اخراج نمایندگان آن از سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شدند.

در بند چهارم قطعنامه، عزت امت اسلامی در گرو همبستگی و همراهی عملی کشور‌های مسلمان برای اعتلای کلمه توحید و بازسازی تمدن اسلامی معرفی شده است.

همچنین در بند پنجم، حجاج همگام با ملت ایران، عزم خود را برای انجام وظیفه ملی و شرعی در اطاعت از ولی امر مسلمین جهت فتح قله‌های دانش و پیشرفت کشور استوار کردند.

در بند ششم و پایانی، حجاج اعلام کردند که رهایی منطقه از سلطه آمریکا و استعمارگران فاسد در گرو تحقق امنیت پایدار است که تنها با همسویی و ائتلاف کشور‌های منطقه حاصل می‌شود. آنها سوء استفاده آمریکای جهانخوار از خاک سرزمین‌های اسلامی برای تهاجم به امت اسلام را محکوم نموده و خاطرنشان ساختند که رعایت حسن همجواری و پرهیز از تکیه بر بیگانگان، بر عزت جهان اسلام بیفزاید.

این قطعنامه در حالی صادر شد که زائران ایرانی با تأسی از سیره ابراهیم خلیل‌الرحمان و پیامبر اکرم (ص)، یاد و خاطره امام خامنه‌ای (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای اخیر دفاع از حریم ایران اسلامی را گرامی داشتند.