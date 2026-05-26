به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار شهرستان نقده ضمن عرض تبریک و تسلیت به خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم با اشاره به اینکه عامل پیروزی در بسیاری از برهه‌ها وحدت است افزود: مردم ولایی شهرستان نقده همیشه با اتحاد و انسجام در کنار هم از ارزش‌های انقلاب و نظام و کیان ایران اسلامی دفاع نموده‌اند.

امیرعباس جعفری شهرستان نقده را دومین شهر استان در خط ایثار و شهادت دانست و تصریح کرد: مردم شهرستان همیشه پای کار انقلاب و نظام هستند و بیش از ۸۵ شب است که در تجمعات خیابان حضور پر شوری دارند.

مدیر کل اداره حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی، ضمن تشکر و قدردانی از حضور پر شور مردم در مراسم ملی و مذهبی، مردم نقده را ولایی‌ترین مردم خواند و افزود: شهدای گرانقدر در فرهنگ و جامعه ما مقام و شأن والایی دارند و امروز ما تمام امنیت و سربلندی خود را ثمره ایثار و جانفشانی شهدا می‌دانیم.

سردار جلیل وحیدی با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر، تصریح کرد: به گفته رهبر کبیر انقلاب، خدا خرمشهر را آزاد کرد و این سخن ازامداد نهانی خداوند برای کمک به نیرو‌های جبهه حق علیه باطل خبرمی دهد وهمانگونه که امروز مردم با حضور پررنگ خود با اتحاد، اتفاق و انسجام در خیابان حاضر هستند.

وی با اشاره به مذاکرات اخیر ادامه داد: مذاکره جزو جنگ است و در میدان دیپلماسی به دنبال اهداف و خواسته‌های مردم هستیم و امروز جنگ دشمن جنگ اعتقادی و ایدئولوژی است و رژیم غاصب به دنبال غصب نیل تا فرات است و اما ما با اعتقاد به ارزش‌های الهی در مقابل اهداف خصمانه استکباری و رژیم غاصب ایستاده‌ایم، امروز استکبار در بسیاری از جبهه‌ها شکست خورده است و در فتنه‌های مختلف خواستند به ایران صدمه بزنند، اما با هوشیاری و درایت مقام معظم رهبری به هیچ یک از اهداف خود نرسیده‌اند و تنها مانع برای سلطه بر غرب آسیا، ایران را می‌دانند از این رو در برهه‌های مختلف ، حتی در حین مذاکرات هم به ایران حمله کرد.

مدیر کل اداره حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی، با اشاره به کودتا‌ها و فتنه‌ها مختلف، ادامه داد: در اتفاقات مختلف مردم وارد میدان شدند و فتنه‌ها را خنثی نمودند.

سردار جلیل وحیدی با اشاره به جنگ تحمیلی سوم، این جنگ را یکی از جنگ‌های مهم دنیا دانست و تصریح کرد: آمریکا و رژیم غاصب در این جنگ با حضور انقلابی مردم رو‌به‌رو شد و حمایت مردم از نیرو‌های مسلح در خیابان و میدان باعث، سیلی سخت به دشمنان شد.

مداحی و مدیحه سرایی شهید و شهادت از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

شهرستان نقده در جنگ تحمیلی سوم (رمضان) با تقدیم ۳۲ شهید معظم بعد از ارومیه دومین شهرستان آذربایجان غربی است که بیشترین شهید را تقدیم نظام و انقلاب و وطن کرده است.