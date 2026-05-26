به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین گروه ۴۴ توپخانه ارتش در این دیدار گفت: دکتر حبیب الهی که به عنوان پزشک وظیفه دوران خدمت خودت را می‌گذارند در جریان حمله دشمن صهیونیستی آمریکایی در هشتم فروردین امسال به شدت مجروح شد.

سرهنگ فرشاد جمشیدی فر با بیان این که دکتر حبیب الهی در زمان حمله حاضر به ترک محل خدمت خود نشد، افزود: این جانباز گرانقدر بیش از ۴ هفته در کما بود و با تلاش پزشکان توانست هوشیاری خود را به دست آورد.

وی گفت: وضعیت دکتر حبیب الهی هر روز بهتر می‌شود و مراقبت‌های پزشکی ارتش از وی تا زمان بهبودی کامل ادامه دارد.

در حمله دشمن صهیونیستی آمریکایی در بامداد روز هشتم فروردین شماری از نیرو‌های فداکار ارتش به شهادت رسیدند و تعدادی دیگر مجروح شدند.