معاون اجرایی نمایشگاه بینالمللی کرمانشاه از آغاز به کار دوازدهمین نمایشگاه سراسری ملزومات جهیزیه در کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حامد وفاپور با بیان اینکه کالاهای عرضه شده در نمایشگاه ملزومات جهیزیه از تخفیف ۱۰ درصدی برخوردار هستند گفت: عرضه بیواسطه و با قیمت مناسب ملزومات جهیزیه از اهداف برپایی این نمایشگاه است.
معاون اجرایی نمایشگاه بینالمللی کرمانشاه افزود: در این نمایشگاه تخصصی انواع صنایع چوبی، مبلمان، سرویس خواب، لوستر و چراغهای تزئینی، فرش، لوازم آشپزخانه عرضه میشود.
در دوازدهمین نمایشگاه سراسری ملزومات جهیزیه شرکتهایی از استانهای کرمانشاه، آذربایجان شرقی، تهران، البرز، همدان، خراسان رضوی حضور دارند.
این نمایشگاه در فضایی به وسعت ۲۵۰۰ متر مربع و با حضور ۴۰ واحد تولیدی و بازرگانی برپا شده و ساعت بازدید از آن ۱۶ تا ۲۱ است.
این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاههای کرمانشاه واقع در انتهای پارک شاهد برپا شده و تا هشتم خرداد پذیرای بازدیدکنندگان است.