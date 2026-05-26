ظرفیتسازی گستردهای از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان برای واردات برخی از نهادههای دامی آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: تسهیل فرآیند واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی به دنبال سفر هیئت دیپلماتیک ایران به پاکستان و هماهنگی با وزارت امور خارجه انجام شده و این دستاوردها به ویژه در هفته اخیر منجر به ظرفیتسازی قابل توجهی برای افزایش تولید گوشت سفید همزمان با ظرفیت سازی جدید و تقویت واردات برنج در استان شده است.
مجیب حسنی با اشاره به پیگیریهای مستمر در حوزه دیپلماسی اقتصادی، گفت: در پی سفر هیئت عالی ایران به کشور پاکستان و هماهنگیهای فشرده با وزارت امور خارجه، دستاوردهای ارزشمندی در جهت تسهیل واردات کالاهای اساسی حاصل شده است.
وی با تأکید بر اینکه این موفقیت در هفتههای اخیر و به ویژه روزهای گذشته، به وضوح در تسریع روند واردات و تقویت زنجیره تأمین مشهود بوده است، بیان کرد: طبق روشهای جدید و شفافسازی شده برای واردات کالاهای اساسی، هماکنون شاهد تسهیل قابل ملاحظهای در این مسیر هستیم.
حسنی با اشاره به اقدامات مکمل در بخش دام و طیور، خاطرنشان کرد: در کنار این تسهیلات، از چند روز پیش ظرفیتسازی گستردهای از طریق مرزهای استان برای واردات برخی از نهادههای دامی آغاز شده است.
معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد:. این ظرفیتسازی مرزی، که از طریق گمرکات و بازارچههای رسمی استان انجام میشود، نقش کلیدی در جهش تولید ایفا کرده و امکان افزایش چشمگیر تولید را در استان فراهم میآورد.