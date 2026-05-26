به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پس از یک دوره توقف، بازگشایی معاملات صندوق‌های سهامی و مختلط از ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ورق را در بازار صندوق‌های ETF برگرداند. بررسی عملکرد هفته منتهی به ۳۰ اردیبهشت نشان می‌دهد جریان نقدینگی تمایل بالایی برای ورود به دارایی‌های سهامی نشان داده، تا جایی که ارزش معاملات ۲ روزه این صندوق‌ها با کل معاملات ۵ روزه هفته قبل از شروع جنگ برابری می‌کند.

در هفته منتهی به ۳۰ اردیبهشت، ارزش معامله هفتگی صندوق‌های درآمد ثابت ۱۲۱،۴۱۰، صندوق‌های کالایی ۷۳،۲۱۱ و سایر صندوق‌های ETFs (قابل معامله) حدود ۱۳،۱۱۹ میلیارد تومان بوده است. ارزش مبادلات سایر صندوق‌ها، شامل: صندوق‌های سهامی ۱۱،۴۰۴، مختلط ۱،۵۵۶، صندوق در صندوق ۱۵۹، جسورانه و خصوصی بیش از ۱.۲ میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات صندوق‌های سهامی و مختلط در ۲ روز معاملاتی هفته منتهی به ۳۰ اردیبهشت، بالغ بر ۱۳ همت بود که در مقایسه با ۱۳.۳ همت ارزش معامله ۵ روز معاملاتی هفته قبل از شروع جنگ، از معاملات بسیار پررونق این دسته از صندوق‌ها در ۲ روز اول بازگشایی حکایت دارد.

عملکرد هفتگی صندوق‌های کالایی نیز نشان می‌دهد ارزش معامله صندوق‌های طلا ۵۳،۶۹۸، صندوق‌های نقره ۸،۷۳۱، حامل انرژی ۴،۰۰۴، کالای کشاورزی ۱،۹۵۸، املاک مستغلات ۴،۸۲۰ میلیارد تومان بوده است.

در نمودار پیوست مقایسه ارزش معاملات انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETFs در ۲ هفته منتهی به ۳۰ اردیبهشت و ۲۳ اردیبهشت نمایش داده شده است.